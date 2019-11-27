Daily Mail: «Арсенал» может заменить Эмери на Нуну Эшпириту Санту

«Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Руководство недовольно слабым стартом лондонцев в АПЛ и готово расстаться с Унаи Эмери.

По информации Daily Mail, Нуну Эшпириту Санту – приоритетный вариант для «Арсенала».

45-летний специалист выиграл титул Чемпионшипа два года назад и занял 7-е место в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне.

Оценивается, что переезд Санту в Лондон в середине сезона маловероятно, поэтому не исключается вариант, что после увольнения Эмери клубом некоторое время будет руководить его действующий помощник Фредди Юнберг или тренер академии Стив Боулд.