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  • Daily Mail: «Арсенал» может заменить Эмери на Нуну Эшпириту Санту

Daily Mail: «Арсенал» может заменить Эмери на Нуну Эшпириту Санту

27 ноября 2019, 11:10
2

«Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Руководство недовольно слабым стартом лондонцев в АПЛ и готово расстаться с Унаи Эмери.

По информации Daily Mail, Нуну Эшпириту Санту – приоритетный вариант для «Арсенала».

45-летний специалист выиграл титул Чемпионшипа два года назад и занял 7-е место в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне.

Оценивается, что переезд Санту в Лондон в середине сезона маловероятно, поэтому не исключается вариант, что после увольнения Эмери клубом некоторое время будет руководить его действующий помощник Фредди Юнберг или тренер академии Стив Боулд.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Арсенал Эмери Унаи Эшпириту Санту Нуну
Комментарии (2)
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qawzsexdr
1574846618
Ну ну меняйте (только зачем)
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JackBruce
1574856413
Очень хорошая мысль! Концептуальный тренер!
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