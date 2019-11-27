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    Daily Mail: «Арсенал» может заменить Эмери на Нуну Эшпириту Санту

    «Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

    Руководство недовольно слабым стартом лондонцев в АПЛ и готово расстаться с Унаи Эмери.

    По информации Daily Mail, Нуну Эшпириту Санту – приоритетный вариант для «Арсенала».

    45-летний специалист выиграл титул Чемпионшипа два года назад и занял 7-е место в английской Премьер-лиге в прошлом сезоне.

    Оценивается, что переезд Санту в Лондон в середине сезона маловероятно, поэтому не исключается вариант, что после увольнения Эмери клубом некоторое время будет руководить его действующий помощник Фредди Юнберг или тренер академии Стив Боулд.

    Источник: Daily Mail

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    27.11.2019 11:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 27 ноября 2019, 15:06

      Очень хорошая мысль! Концептуальный тренер!

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    • ...
      Рейтинг: +1130

      qawzsexdr 27 ноября 2019, 12:23

      Ну ну меняйте (только зачем)

      0
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