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Юнгберг – о реакции Озила на замену: «Разберемся с этим»

16 декабря 2019, 00:00

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал реакцию полузащитника Месута Озила на замену в матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

  • Немец был заменен на 58-й минуте встречи.
  • Покидая поля, он пнул ногой свои перчатки.

«Я заменил Озила, потому что хотел дать команде больше энергии. То, как он отреагировал, это его дело, и мы разберемся с этим позже», – сказал Юнгберг.

  • В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
  • Ранее полузащитник высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае. В «Арсенале» сообщили, что не разделяют позицию Озила.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут Юнгберг Фредерик
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