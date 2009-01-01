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    Юнгберг – о реакции Озила на замену: «Разберемся с этим»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал реакцию полузащитника Месута Озила на замену в матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

    • Немец был заменен на 58-й минуте встречи.
    • Покидая поля, он пнул ногой свои перчатки.

    «Я заменил Озила, потому что хотел дать команде больше энергии. То, как он отреагировал, это его дело, и мы разберемся с этим позже», – сказал Юнгберг.

    • В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
    • Ранее полузащитник высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае. В «Арсенале» сообщили, что не разделяют позицию Озила.

    Источник: BBC

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