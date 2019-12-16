Юнгберг – о реакции Озила на замену: «Разберемся с этим»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал реакцию полузащитника Месута Озила на замену в матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).
- Немец был заменен на 58-й минуте встречи.
- Покидая поля, он пнул ногой свои перчатки.
«Я заменил Озила, потому что хотел дать команде больше энергии. То, как он отреагировал, это его дело, и мы разберемся с этим позже», – сказал Юнгберг.
- В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
- Ранее полузащитник высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае. В «Арсенале» сообщили, что не разделяют позицию Озила.
Источник: BBC