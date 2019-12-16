Юнгберг – о реакции Озила на замену: «Разберемся с этим»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал реакцию полузащитника Месута Озила на замену в матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

Немец был заменен на 58-й минуте встречи.

Покидая поля, он пнул ногой свои перчатки.

«Я заменил Озила, потому что хотел дать команде больше энергии. То, как он отреагировал, это его дело, и мы разберемся с этим позже», – сказал Юнгберг.