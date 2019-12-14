B Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» после слов Озила о притеснении уйгуров

Турки себе много позволяют, надеюсь Курдистан предоставит им массу проблем
На северо-западе Китая проживает тюркский народ уйгуры, мусульмане-сунниты по вероисповеданию. В рамках КНР уйгуров называют народом Синьцзян. По информации СМИ, представители уйгуров подвергаются преследованиям. Например, CNN сообщало, что сотни тьмяч людей помещены властями в специальные воспитательные лагеря.
О проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае высказался полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.
Теперь из Китая пришла информация, что вещатель АПЛ на территории страны отменил прямую трансляцию матча 17-го тура между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Агентство Bloomberg пишет: это есть реакция китайцев на слова Озила.
- На территории Китая проживает десять миллионов уйгуров.
- «Арсенал» специальным заявлением заметил, что слова Озила – это его личное мнение. Есть версия: лондонцы не хотят критиковать Китай из-за бизнес-интересов на территории страны.
- Матч «Арсенал» – «Сити» начнется в 19:30 по Москве.