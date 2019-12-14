Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    B Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» после слов Озила о притеснении уйгуров

    На северо-западе Китая проживает тюркский народ уйгуры, мусульмане-сунниты по вероисповеданию. В рамках КНР уйгуров называют народом Синьцзян. По информации СМИ, представители уйгуров подвергаются преследованиям. Например, CNN сообщало, что сотни тьмяч людей помещены властями в специальные воспитательные лагеря.

    О проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае высказался полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.

    Теперь из Китая пришла информация, что вещатель АПЛ на территории страны отменил прямую трансляцию матча 17-го тура между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Агентство Bloomberg пишет: это есть реакция китайцев на слова Озила.

    • На территории Китая проживает десять миллионов уйгуров.
    • «Арсенал» специальным заявлением заметил, что слова Озила – это его личное мнение. Есть версия: лондонцы не хотят критиковать Китай из-за бизнес-интересов на территории страны.
    • Матч «Арсенал» – «Сити» начнется в 19:30 по Москве.

    Источник: Bloomberg

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +335

      Олег1204 21 минуту назад

      Турки себе много позволяют, надеюсь Курдистан предоставит им массу проблем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8952

      DeStar 37 минут назад

      да, вы посмотрите на ютубе как они там живут ,если я правильно помюн я именно про них и смотрел. Там есть целые города, куда их свозят, просто забирают и везут в этот город, там еще какие-то стычки были несколько лет назад и город стал вообще закрытым, на каждом столбе висит по 10 камер, на каждом. Вход в дворовую територию по отпечатку пальца для каждого, жесткий контроль, прослушка и так далее. Полный ******

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1190

      FRZZ 50 минут назад

      Özil молодец, не боится и не умалчивает, Китай нужно наказывать за это.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Питерский князь > FRZZ 25 минут назад

      У тебя наказывалка не выросла, придурок.
      Американцы уже наказали Ирак и Сирию, ты я смотрю из числа избранных.
      Сами у себя без твоих соплей разберутся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      solodealer 53 минуты назад

      На воре шапка горит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      55together 55 минут назад

      Вот же идиоты! Лучшего способа привлечь внимание к словам Озила и придумать нельзя было!!! ВещательАПЛ, который отменил трансляцию, сделал все наоборот!!! Живут же люди - с такими куриными мозгами, но в шоколаде...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +357

      Gerecht165 > 55together 26 минут назад

      Есть даже такое понятие - эффект Стрейзанд. Китайцы, похоже, не в курсе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8870

      KLIM777 1 час назад

      могли бы просто закрасить тело озила во время показа и все))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1938

      Nerlinger 1 час назад

      Кого ???

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74817
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru