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  • B Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» после слов Озила о притеснении уйгуров

B Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» после слов Озила о притеснении уйгуров

15 декабря 2019, 14:50
19

На северо-западе Китая проживает тюркский народ уйгуры, мусульмане-сунниты по вероисповеданию. В рамках КНР уйгуров называют народом Синьцзян. По информации СМИ, представители уйгуров подвергаются преследованиям. Например, CNN сообщало, что сотни тьмяч людей помещены властями в специальные воспитательные лагеря.

О проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае высказался полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Немец обвинил мусульманское сообщество, что оно замалчивает притеснение Синьцзян в Китае.

Теперь из Китая пришла информация, что вещатель АПЛ на территории страны отменил прямую трансляцию матча 17-го тура между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Агентство Bloomberg пишет: это является реакцией китайцев на слова Озила.

  • На территории Китая проживает десять миллионов уйгуров.
  • «Арсенал» специальным заявлением заметил, что слова Озила – это его личное мнение. Есть версия: лондонцы не хотят критиковать Китай из-за бизнес-интересов на территории страны.
  • Матч «Арсенал» – «Сити» начнется в 19:30 по Москве.

Источник: Bloomberg
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Озил Месут
Комментарии (19)
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Nerlinger
1576411203
Кого ???
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55together
1576412772
Вот же идиоты! Лучшего способа привлечь внимание к словам Озила и придумать нельзя было!!! ВещательАПЛ, который отменил трансляцию, сделал все наоборот!!! Живут же люди - с такими куриными мозгами, но в шоколаде...
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DeStar
1576413833
да, вы посмотрите на ютубе как они там живут ,если я правильно помюн я именно про них и смотрел. Там есть целые города, куда их свозят, просто забирают и везут в этот город, там еще какие-то стычки были несколько лет назад и город стал вообще закрытым, на каждом столбе висит по 10 камер, на каждом. Вход в дворовую територию по отпечатку пальца для каждого, жесткий контроль, прослушка и так далее. Полный ******
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Олег1204
1576414782
Турки себе много позволяют, надеюсь Курдистан предоставит им массу проблем
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Серж 69
1576416973
В целом,тема эта не очень футбольная...К мусульманам у меня нет никакого дела,но то,что по отношению к ним творят китайцы,просто жесть.Лагеря эти,а по существу,концлагеря настоящие,издевательства и прочее,всё там это процветает.Китайцы называют перевоспитанием,но это,скорее,почти геноцид.Не только уйгурам,но и многим другим,всем,и китайцам также,скорее всего,присваивается определённый номер,индекс благонадёжности,который может расти,и падать,соответственно.Если что-то не так,за границу не поедешь,ну и прочие ограничения есть. Обо всё этом и Америка и Европа знают прекрасно,но помалкивают,не связываются,боятся видно.Вот тут в полном объёме и есть двойные стандарты.Если бы в России было бы подобное,то трубили бы неистово,да и все эти санкции,Вада и прочая дрянь говорят о том,что нас не опасаются ни капельки,вот Китай,это да,а Россия,это так,ерунда...
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ALEX ML
1576419103
Пучеглазый мудила
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sachsen-leipzig
1576420404
Турки ******, надеюсь в скором времени КУРДЫ забурет свою землю у этих цыган б.востока
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ААМ
1576420677
С Китаем не забалуешь!
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portero
1576420999
Китай не будет как наши выражать глубокую озабоченность.
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Lester84
1576423431
А этнический турок Озил ничего не говорил про замалчивание геноцида армян?
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