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Месут Озил
Месут Озил
Завершил карьеру
15 октября 1988 (38), Гельзенкирхен
#10 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Германия
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Колосков отреагировал на слова Озила о несправедливости отстранения российских команд
24 октября
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Озил потребовал от ФИФА снять бан с России: «Надеюсь, они откажутся от политики двойных стандартов»
23 октября
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Реакция Озила на трагедию на турецком курорте
2025.01.22 15:30
Видео
Озил показал, как прокачал свое тело за год
2024.09.03 15:07
4
Озил дал обещание «Тоттенхэму»
2024.05.14 15:15
Озил обвинил «Барселону» в обесценивании Эль Класико
2024.04.19 18:14
1
Видео
Ставший бодибилдером Озил показал тренировку в боевом жилете
2024.04.04 18:58
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Озил показал, как раскачался в зале
2024.03.22 14:55
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2024.02.27 08:21
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
2024.02.09 18:53
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Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
2024.02.08 22:49
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2024.02.06 21:21
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Озил определил лучшего защитника в мире: «Спросите Холанда или Осимхена, насколько он хорош!»
2024.01.04 16:59
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Озил потроллил Ди Каприо после его слов про «Арсенал» – актер заявил, что не знает такой клуб
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