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    Озил обвинил «Барселону» в обесценивании Эль Класико

    Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил считает «Барселону» виновной в обесценивании Эль Класико.

    «Когда я был в «Реале», Эль Класико было важнейшим матчем в мире. Тогда была лучшая «Барса» в истории. Та «Барселона» Хосепа Гвардиолы точно отличается от нынешней.

    Сейчас болельщики больше смотрят матчи «Ливерпуль»«Манчестер Сити» или другие матчи АПЛ. Эль Класико обесценивается. Это вина «Барселоны», утратившей свой потенциал», – сказал Озил.

    • «Реал» примет «Барселону» 21 апреля.
    • Каталонцы в прошлом сезоне выиграли Примеру.
    • Сейчас в таблице чемпионата Испании лидирует «Реал».

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1713542137
    У нас помойные тоже хотят что то подобное придумать, но все знают что питерская помойка это просто газовая вонь
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