Озил обвинил «Барселону» в обесценивании Эль Класико

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил считает «Барселону» виновной в обесценивании Эль Класико.

«Когда я был в «Реале», Эль Класико было важнейшим матчем в мире. Тогда была лучшая «Барса» в истории. Та «Барселона» Хосепа Гвардиолы точно отличается от нынешней.

Сейчас болельщики больше смотрят матчи «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» или другие матчи АПЛ. Эль Класико обесценивается. Это вина «Барселоны», утратившей свой потенциал», – сказал Озил.