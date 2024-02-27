Рюдигер составил топ-5 из бывших игроков «Реала»: список возглавил Роналду

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер составил рейтинг пятерых бывших футболистов «Мадрида». Он действовал «вслепую», называя позицию в списке для каждого из игроков сразу после того, как ведущий называл ту или иную фамилию.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду;

2. Зинедин Зидан;

3. Роналдо;

4. Месут Озил;

5. Дэвид Бекхэм.

Подводя итоги, Рюдигер отметил, что доволен получившимся результатом.