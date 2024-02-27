Рюдигер составил топ-5 из бывших игроков «Реала»: список возглавил Роналду

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер составил рейтинг пятерых бывших футболистов «Мадрида». Он действовал «вслепую», называя позицию в списке для каждого из игроков сразу после того, как ведущий называл ту или иную фамилию.
Рейтинг выглядит следующим образом:
2. Зинедин Зидан;
3. Роналдо;
4. Месут Озил;
5. Дэвид Бекхэм.
Подводя итоги, Рюдигер отметил, что доволен получившимся результатом.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 годы и является единственным действующим игроков в списке.
- 30-летний Рюдигер выступает за «Мадрид» с 2022 года. В этом сезоне он провел 31 матч за клуб, забил 2 гола.
Источник: YouTube-канал GOAL