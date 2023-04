Почему «Арсенал» перестал быть лузером и снова претендует на чемпионство

«Арсенал» – главная неожиданность этого сезона АПЛ. Он не скатился в подвал лиги, не ушел в середину, а полноценно борется за чемпионство. И 26 апреля в Премьер-лиге состоится матч года – «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити», что в итоге во многом предопределит результат гонки за первое место.

Трафареты для шуток про вечное четвертое место для «Арсенала» отложены в сторону. Смешки в его сторону больше не актуальны. «Арсенал» снова стал суперклубом. И вот как у него получилось.

Сила этого «Арсенала» – во взаимодействии руководства и главного тренера

Давайте напомним, как это было в «Арсенале» в последнее время. При Венгере: команда играла, получала от руководства игроков, менялась, подстраивала новичков. Большого влияния у Арсена на трансферы не было. У Эмери – тем более, хотя некоторых игроков руководство все же согласовывало с ним. Яркий пример – Николас Пепе, от которого Эмери лично фанател.

При Микеле Артете все поменялось.

Во многом это связано с появлением Эду Гаспара. Первоначально Эду занимал должность технического директора и был не особо причастен к трансферам. Но в 2021-м он занял должность спортдира «Арсенала» (впервые у клуба был такой директор), и его связь с Артетой стала прочнее.

Венгер говорил, что ему мало общения со Стэном Кронке. Сейчас у Артеты почти столько же. Но этого ему, кажется, достаточно, потому что глобальные планы по усилению команды он обсуждает с Эду – и они полностью доверяют друг другу. Эду рассказывал:

«У нас нет необходимости спорить по каким-то отдельным игрокам, потому что наши взгляды в 90% случаев совпадают. Если Микель говорит, что ему нужен какой-то футболист, мы как правило покупаем этого игрока. Я просто слушаю его позицию – комментарии, как игрок усилит – и мы приходим к некоторому соглашению. Все запросы Микеля боссам проходят через меня. Думаю, это то, чего не хватало предыдущим клубным проектам для успеха. Я про коммуникацию, конечно».

Кстати, а Артета, получается, топовый тренер?

Топовый. Но для этого ему пришлось пройти через все испытания. Болезненное расставание с классными игроками? Было – так попрощались с Обамеянгом и Озилом. Неудачи и общефанатский хейт? Да, такое тоже было, например, в начале прошлого сезона. Крутость Артеты в том, что он не концентрировался на неудаче, а двигался дальше. Спустя два дня после поражения от «Ман Сити» в январе-2022 его спросили, больно ли по нему ударила неудача. Ответ Артеты:

«Больно. Но я бы не и не вспомнил про этот матч, если бы не вы. Плохая игра – мы ее быстро переживаем, делаем работу над ошибками и работаем дальше. Если бы я концентрировался на каждой потере очков, то давно бы ушел из футбола. Здесь главное – жить и планировать будущее, а не заморачиваться над ошибками прошлого. Даже пусть и недавнего.

Проигранные матчи не имеют значения, если ты умеешь переваривать свои нервы в труху и исправляться».

Колоссальная уверенность Артеты в себе передалась и игрокам. Он окружил себя молодыми футболистами, нашел правильную эмоциональную составляющую. Он не боится быть своим, он не боится выражать собственные эмоции. Благодаря этому Артета стал для молодых игроков своим и выжимает максимум результата.

Смотрели документалку Netflix All or Nothing: Arsenal? Там полно моментов, подчеркивающих ментальную связь тренера с игроками. Когда «Арсенал» обыграл «Лестер», футболисты начали петь кричалку о лишнем выходном. Реакция Артеты – улыбка и средний палец. А яркие фразы? Ох, их было безумно много, они были разными в эмоциональной тональности.

– Мне не нужны игроки, которые просто выходят выступать на поле. Вокруг нас – десятки тысяч фанатов. Они – ваше сердце. Вы – мозги этого клуба.

– Поражение? Я, ***, ненавижу проигрывать! Сейчас я ору и показываю свои эмоции, мне больно. Я хочу видеть от вас то же желание. Потому что главное в футболе – это страсть.

– Если ты не хочешь играть за «Арсенал», то ты мне не нужен. Я хочу видеть в команде преданных этому великому клубу игроков. Таких, каким в свое время был я.

Тактика? Да, Артета здорово подкачался в этом плане. Просто приведем в пример февральскую цитату Такехиро Томиясу: «Мы больше понимаем футбол Артеты. У нас есть глубина, есть несколько новых игроков, но самое главное – мы понимаем футбол Микеля больше, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне мы понимали, но не могли это воплотить. Сейчас мы понимаем и показываем ту игру, которую он хочет от нас. Это большая разница.

Микель знает футбол, знает его структуру. Он знает все. Наша работа заключается в том, чтобы выражать на поле то, что он говорит. Я верю ему. Он просто потрясающий. Лучший тренер, с которым я когда-либо работа».

Получается, «Арсенал» стал крутым, не тратив деньги?

Нет, этот тезис не соответствует действительности. С сезона-2020/21 (первый полноценный сезон при Артете) «Арсенал» расстался с 445 млн евро. Важность этих потраченных денег – они будто бы сработали все! Недавно спортдир «Арсенала» Эду Гаспар сказал, что сам удивляется эффективности этих трансферов и их влиянию на строение клуба.

Вот несколько важных моментов:

1. За три полноценных сезона при Артете «Арсенал» купил 21 игрока. Два – свободные агенты. Один – арендованный. Средняя сумма, потраченная за одного футболиста, составляет 24,7 млн. Но это частности, не имеющие отношения к реальным затратам.

2. Рекордная покупка «Арсенала» при Артете – трансфер Бена Уайта из «Брайтона» за 58,5 млн евро. Условный «Сити», на который Артета так ориентировался при формировании коллективной философии, много раз тратил за одного игрока больше 58,5 млн за эти три года.

3. Важность всех трансферных кампаний при Артете заключается в том, что примерно все трансферы работают. Были ли провальные? Кажется, нет. Ок, но были ли те, которые не оставили приятное впечатление? Ну, Виллиан, Пабло Мари, а еще кто? За таких игроков боссы выложили небольшие деньги.

Все дорогостоящие покупки работают и все еще трудятся на благо «Арсенала».

***

«Очевидно, что задача для нас теперь еще сложнее, но мы должны давить. Уверен ли я в победе «Арсенала» над «Сити»? Очень уверен. Благодаря тому, что видел в пятницу. Это был хороший пример того, какой уровень могут демонстрировать мои футболисты, как они способны играть против сложного соперника в сложных условиях. Характер этой команды невероятен, и мы должны пытаться снова и снова».

Микель Артета долго аккумулировал в себе знания и энергию. Теперь эта смесь несет «Арсенал» к чемпионству.

Я болею за «Арсенал» 18 лет: все это время – боль. Но сейчас она сильнее

Текст: Илья Егоров

Фото: AFLO, imago-images.de/Global Look Press