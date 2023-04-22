Я болею за «Арсенал» 18 лет: все это время – боль. Но сейчас она сильнее

Я болею за «Арсенал» с 2005 года (тогда же осознанно стал смотреть футбол) и он с одинаковой силой колет меня в сердце все эти 18 лет. Поражение в парижском финале ЛЧ в 2006-м, проигрыш «Челси» в финале ЛЕ, мемы про четверку и Венгера, бесячий «гуд ибенинг» от Эмери, Ван Перси в «МЮ», Анри в «Барселоне», Фабрегас в «Челси», турне Алексиса «не за деньгами, а за славой», позор-2015/16, медийно прикрытый чудесным «Лестером». А-а-а-а.

Все эти годы я жил с одной и той же мыслью: «Черт, ну, это же «Арсенал», сейчас там что-нибудь сломается, и события отбросят нас подальше от чемпионской мысли». Так было до этого года. В этом сезоне все по-другому.

Сейчас боль сильнее.

Вы заметили, как вообще поменялось отношение к Микелю Артете за эти 3,5 года? Испанец от гиковатого тренера с конспектами лекций Пепа Гвардиолы дорос до самостоятельной величины. С собственным стилем, собственной политикой, собственным узнаевым образом. Микель Артета – это такой политик, который приехал в условный пункт и понял: ох, здесь есть потенциал, но нужно почти все менять. Есть вредные высокооплачиваемые лидеры, которые не показывают классную игру и иногда капризничают? Окей, попрощаемся с ними. По такому принципу в разное время ушли Озил, Сократис и Обамеянг.

У «Арсенала» расстроилась игра? Ладно, давайте выводить собственную формулу. На это ушло три года. Документалка Netflix в нескольких сериях, кстати, это отлично показала. От:

– Артета, конечно, талантливый, но с ним мы стали полными лузерами.

До:

– Мне нравится, что делает Артета. Я думаю, он должен получить свой шанс.

Артета работал, ошибался, делал выводы и прогрессировал. «Арсенал» рос, ошибался, менялся и тоже прогрессировал. Пласт совместной работы довел команду и тренера до новых амбиций – чемпионской гонки, в которую «Арсенал» влетел с двух ног в этом сезоне. И которую «Арсенал», кажется, проиграл.

Давайте подчеркнем еще раз вот что: Артета – ученик Гвардиолы. Оба эмоциональные, харизматичные, умные и амбициозные. Оба – главный в одних из богатейших клубов мира. Оба претендуют на титул. Но у Артеты есть один недостаток, который Пеп научился скрывать уже в «Барселоне». Он не умеет душить соперников в самые важные моменты.

Последнее поражение «Сити» состоялось в начале января. С того момента он ошибся лишь один раз – в матче против «Ноттингема» была ничья. Последнее поражение «Арсенала», претендующего на чемпионство, было в середине января. С того момента клуб ошибся трижды. И все ошибки были крайне необязательными:

Ничья с «Ливерпулем» 2:2, когда «Арсенал» вел 2:0;

Ничья с «Вест Хэмом» 2:2, когда «Арсенал» вел 2:0;

Ничья с 20-м «Саутгемптоном» 3:3, когда «Арсеналу» вообще светило поражение.

Я повторюсь: все это – признаки обычного «Арсенала». Но только сейчас есть большая разница: «Арсенал» уже претендует на чемпионство, но все еще делает глупые ошибки. Которые точно не должно характеризовать команду, претендующую на титул.

На момент написания материала «Арсенал» все еще первый – с отрывом от «Сити» в 5 очков. Но вот проблема: у Гвардиола есть два матча в запасе, а в следующем туре он встретится именно с «Арсеналом».

Пеп умеет действовать в решающие моменты, а сейчас он вообще подходит к очной встрече в статусе фаворита. Поражение «Арсенала»? Да, в англоязычном комьюнити оно предсказывается даже оптимистами. Отсюда и сильная боль. В тот момент, когда «Арсенал» особенно силен, все решают парочка неудач, которые свойственны именно «Арсеналу» из прошлого.

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de/Global Look Press