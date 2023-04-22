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    • Я болею за «Арсенал» 18 лет: все это время – боль. Но сейчас она сильнее

    Я болею за «Арсенал» 18 лет: все это время – боль. Но сейчас она сильнее

    Я болею за «Арсенал» с 2005 года (тогда же осознанно стал смотреть футбол) и он с одинаковой силой колет меня в сердце все эти 18 лет. Поражение в парижском финале ЛЧ в 2005-м, проигрыш «Челси» в финале ЛЕ, мемы про четверку и Венгера, бесячий «гуд ибенинг» от Эмери, Ван Перси в «МЮ», Анри в «Барселоне», Фабрегас в «Челси», турне Алексиса «не за деньгами, а за славой», позор-2015/16, медийно прикрытый чудесным «Лестером». А-а-а-а.

    Все эти годы я жил с одной и той же мыслью: «Черт, ну, это же «Арсенал», сейчас там что-нибудь сломается, и события отбросят нас подальше от чемпионской мысли». Так было до этого года. В этом сезоне все по-другому.

    Сейчас боль сильнее.

    Вы заметили, как вообще поменялось отношение к Микелю Артете за эти 3,5 года? Испанец от гиковатого тренера с конспектами лекций Пепа Гвардиолы дорос до самостоятельной величины. С собственным стилем, собственной политикой, собственным узнаевым образом. Микель Артета – это такой политик, который приехал в условный пункт и понял: ох, здесь есть потенциал, но нужно почти все менять. Есть вредные высокооплачиваемые лидеры, которые не показывают классную игру и иногда капризничают? Окей, попрощаемся с ними. По такому принципу в разное время ушли Озил, Сократис и Обамеянг.

    У «Арсенала» расстроилась игра? Ладно, давайте выводить собственную формулу. На это ушло три года. Документалка Netflix в нескольких сериях, кстати, это отлично показала. От:

    – Артета, конечно, талантливый, но с ним мы стали полными лузерами.

    До:

    – Мне нравится, что делает Артета. Я думаю, он должен получить свой шанс.

    Артета работал, ошибался, делал выводы и прогрессировал. «Арсенал» рос, ошибался, менялся и тоже прогрессировал. Пласт совместной работы довел команду и тренера до новых амбиций – чемпионской гонки, в которую «Арсенал» влетел с двух ног в этом сезоне. И которую «Арсенал», кажется, проиграл.

    Давайте подчеркнем еще раз вот что: Артета – ученик Гвардиолы. Оба эмоциональные, харизматичные, умные и амбициозные. Оба – главный в одних из богатейших клубов мира. Оба претендуют на титул. Но у Артеты есть один недостаток, который Пеп научился скрывать уже в «Барселоне». Он не умеет душить соперников в самые важные моменты.

    Последнее поражение «Сити» состоялось в начале января. С того момента он ошибся лишь один раз – в матче против «Ноттингема» была ничья. Последнее поражение «Арсенала», претендующего на чемпионство, было в середине января. С того момента клуб ошибся трижды. И все ошибки были крайне необязательными:

    • Ничья с «Ливерпулем» 2:2, когда «Арсенал» вел 2:0;
    • Ничья с «Вест Хэмом» 2:2, когда «Арсенал» вел 2:0;
    • Ничья с 20-м «Саутгемптоном» 3:3, когда «Арсеналу» вообще светило поражение.

    Я повторюсь: все это – признаки обычного «Арсенала». Но только сейчас есть большая разница: «Арсенал» уже претендует на чемпионство, но все еще делает глупые ошибки. Которые точно не должно характеризовать команду, претендующую на титул.

    На момент написания материала «Арсенал» все еще первый – с отрывом от «Сити» в 5 очков. Но вот проблема: у Гвардиола есть два матча в запасе, а в следующем туре он встретится именно с «Арсеналом».

    Пеп умеет действовать в решающие моменты, а сейчас он вообще подходит к очной встрече в статусе фаворита. Поражение «Арсенала»? Да, в англоязычном комьюнити оно предсказывается даже оптимистами. Отсюда и сильная боль. В тот момент, когда «Арсенал» особенно силен, все решают парочка неудач, которые свойственны именно «Арсеналу» из прошлого.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22144

      Persona_non_Grata 24 минуты назад

      А Я в два с половиной раза дольше болею за Спартак и что твоя боль по сравнению с моей, особенно после таких матчей как с Акроном ... , а матч с Динамо ? ((( ...

      2
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      Рейтинг: +785

      Илья Егоров > Persona_non_Grata 6 минут назад

      Блин, вот тут держитесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4975

      Питерский князь 40 минут назад

      Это вам за Эвана Гершковича.
      Забыли про футбол, полезли в политику.
      :)))
      Удачи, вам обосраться по полной!

      1
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      Рейтинг: +2439

      Maxi_7 55 минут назад

      Сам болею за Арсенал с 2004го и прекрасно тебя понимаю и всю эту боль прочувствовал на своей шкуре, но в этой ситуации сейчас я спокоен и даже доволен. Объясню - то, что Арсенал вообще борется в этом сезоне за титул это просто чудо из чудес, до начала сезона никто бы не мог предположить такой сценарий, что Арсенал будет почти до самого конца опережать только Сити в этой борьбе, что других конкурентов не будет, максимум на что самые оптимистичные реалисты могли рассчитывать до начала сезона это борьба за топ 3 и то в лучшем случае, однако сейчас почему-то все об этом забыли и воспринимают всё ныне происходящее как должное. что мол так оно и должно быть и в декабре многие тут на сайте уже почему-то короновали Арсенал, хотя я говорил, что нужн

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      Рейтинг: +2439

      Maxi_7 > Maxi_7 54 минуты назад

      что нужно подождать и что только если такой отрыв (8 очков) будет туру к 32-33 можно будет осторожно, хоть как-то начинать говорить об этом возможном событии...
      Если же говорить по чесноку, то Сити объективно более классная и что самое важное хладнокровная команда с инстинктом убийцы, Арсенал же всё ещё достаточно эмоционален и зелен, до сих пор часто допускают глупейшие привозы и ошибки в обороне - в одном только матче с Сити их было 3 штуки, 2 из которых превратились в голы.
      Возможно, это даже пойдёт на пользу, если Арсенал не выиграет титул в этом году, потому как тогда у них точно будет мотивация для поиска ошибок и укрепления состава, потому как по мне, всё-таки многие игроки сейчас не тянут играть и выигрывать на настоящем топ у

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      Рейтинг: +2439

      Maxi_7 > Maxi_7 51 минуту назад

      топ уровне, а победа в АПЛ, думаю, подрасслабила бы канониров и они бы думали, что в принципе ничего особо менять и не надо, мы же чемпионы.
      Как бы то ни было, выводы пока делать рано, это АПЛ, тут кто угодно может обыграть кого угодно и сколько раз мы уже говорили, что всё понятно и команды преподносили нам сюрпризы. Поглядим как оно будет.
      Лично для меня уже несказанная радость, что Арсенал будет играть в Лиге Чемпионов в следующем году, это пока самое главное для развития клуба.

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      Рейтинг: +104

      JIEGEHDA > Maxi_7 12 минут назад

      Могу лишь добавить две вещи .
      1.пример Лестера , в том сезоне когда они взяли АПЛ, у многих команд из топ 6 был плохой сезон . Что же тут? Кто из соперником идёт хорошо? Никакие Челси и Ливер . Тоттенхэм тоже никакой в этом сезоне , МЮ после ухода Роналду понял как нужно побеждать . А Сити? Сити в пол ноги играл пол сезона , стоило им собраться так сразу догоняют

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      Рейтинг: +104

      JIEGEHDA > JIEGEHDA 11 минут назад

      2 вещь . Это опыт и глубина состава . Посмотри, почти каждый титул Сити борется . А Арсенал вылетел отовсюду . Конечно дело в составах , Сити есть что менять и кем менять . А стоит игроку Арсенала получить травму так всё, выходит тот кто намного слабее . Думаю этим всё сказано

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      Рейтинг: +2439

      Maxi_7 > Maxi_7 3 минуты назад

      Согласен со всем, особенно по составам - равнять Сити с их миллиардным по стоимости набором игроков, набитым суперзвёздами не только в основе но и на скамейке с копеечным составом Арсенала просто глупо, потому и говорю, что это чудо, что Арсенал борется в этом сезоне за АПЛ, фанатам Арсенала нужно трезво смотреть на вещи и наслаждаться этой борьбой, возможно, в следующих сезонах когда подтянутся остальные топы всё уже будет далеко не так гладко. Нужно ценить момент и хвалить команду за проделанную работу, а не сокрушаться и впадать в упаднические настроения.

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 час назад

      уверен, что Арсенал потеряв столько важных очков теперь ТОЧНО не удержится на первом месте. А чемпионство было так близко, увы...

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