Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Я болею за «Арсенал» 18 лет: все это время – боль. Но сейчас она сильнее

Я болею за «Арсенал» 18 лет: все это время – боль. Но сейчас она сильнее

22 апреля 2023, 19:06
30

Я болею за «Арсенал» с 2005 года (тогда же осознанно стал смотреть футбол) и он с одинаковой силой колет меня в сердце все эти 18 лет. Поражение в парижском финале ЛЧ в 2006-м, проигрыш «Челси» в финале ЛЕ, мемы про четверку и Венгера, бесячий «гуд ибенинг» от Эмери, Ван Перси в «МЮ», Анри в «Барселоне», Фабрегас в «Челси», турне Алексиса «не за деньгами, а за славой», позор-2015/16, медийно прикрытый чудесным «Лестером». А-а-а-а.

Все эти годы я жил с одной и той же мыслью: «Черт, ну, это же «Арсенал», сейчас там что-нибудь сломается, и события отбросят нас подальше от чемпионской мысли». Так было до этого года. В этом сезоне все по-другому.

Сейчас боль сильнее.

Вы заметили, как вообще поменялось отношение к Микелю Артете за эти 3,5 года? Испанец от гиковатого тренера с конспектами лекций Пепа Гвардиолы дорос до самостоятельной величины. С собственным стилем, собственной политикой, собственным узнаевым образом. Микель Артета – это такой политик, который приехал в условный пункт и понял: ох, здесь есть потенциал, но нужно почти все менять. Есть вредные высокооплачиваемые лидеры, которые не показывают классную игру и иногда капризничают? Окей, попрощаемся с ними. По такому принципу в разное время ушли Озил, Сократис и Обамеянг.

У «Арсенала» расстроилась игра? Ладно, давайте выводить собственную формулу. На это ушло три года. Документалка Netflix в нескольких сериях, кстати, это отлично показала. От:

– Артета, конечно, талантливый, но с ним мы стали полными лузерами.

До:

– Мне нравится, что делает Артета. Я думаю, он должен получить свой шанс.

Артета работал, ошибался, делал выводы и прогрессировал. «Арсенал» рос, ошибался, менялся и тоже прогрессировал. Пласт совместной работы довел команду и тренера до новых амбиций – чемпионской гонки, в которую «Арсенал» влетел с двух ног в этом сезоне. И которую «Арсенал», кажется, проиграл.

Давайте подчеркнем еще раз вот что: Артета – ученик Гвардиолы. Оба эмоциональные, харизматичные, умные и амбициозные. Оба – главный в одних из богатейших клубов мира. Оба претендуют на титул. Но у Артеты есть один недостаток, который Пеп научился скрывать уже в «Барселоне». Он не умеет душить соперников в самые важные моменты.

Последнее поражение «Сити» состоялось в начале января. С того момента он ошибся лишь один раз – в матче против «Ноттингема» была ничья. Последнее поражение «Арсенала», претендующего на чемпионство, было в середине января. С того момента клуб ошибся трижды. И все ошибки были крайне необязательными:

  • Ничья с «Ливерпулем» 2:2, когда «Арсенал» вел 2:0;
  • Ничья с «Вест Хэмом» 2:2, когда «Арсенал» вел 2:0;
  • Ничья с 20-м «Саутгемптоном» 3:3, когда «Арсеналу» вообще светило поражение.

Я повторюсь: все это – признаки обычного «Арсенала». Но только сейчас есть большая разница: «Арсенал» уже претендует на чемпионство, но все еще делает глупые ошибки. Которые точно не должно характеризовать команду, претендующую на титул.

На момент написания материала «Арсенал» все еще первый – с отрывом от «Сити» в 5 очков. Но вот проблема: у Гвардиола есть два матча в запасе, а в следующем туре он встретится именно с «Арсеналом».

Пеп умеет действовать в решающие моменты, а сейчас он вообще подходит к очной встрече в статусе фаворита. Поражение «Арсенала»? Да, в англоязычном комьюнити оно предсказывается даже оптимистами. Отсюда и сильная боль. В тот момент, когда «Арсенал» особенно силен, все решают парочка неудач, которые свойственны именно «Арсеналу» из прошлого.

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Англия Арсенал Манчестер Сити Вест Хэм Ливерпуль Саутгемптон Гвардиола Хосеп Артета Микель
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1682147794
уверен, что Арсенал потеряв столько важных очков теперь ТОЧНО не удержится на первом месте. А чемпионство было так близко, увы...
Ответить
Maxi_7
1682150838
Сам болею за Арсенал с 2004го и прекрасно тебя понимаю и всю эту боль прочувствовал на своей шкуре, но в этой ситуации сейчас я спокоен и даже доволен. Объясню - то, что Арсенал вообще борется в этом сезоне за титул это просто чудо из чудес, до начала сезона никто бы не мог предположить такой сценарий, что Арсенал будет почти до самого конца опережать только Сити в этой борьбе, что других конкурентов не будет, максимум на что самые оптимистичные реалисты могли рассчитывать до начала сезона это борьба за топ 3 и то в лучшем случае, однако сейчас почему-то все об этом забыли и воспринимают всё ныне происходящее как должное. что мол так оно и должно быть и в декабре многие тут на сайте уже почему-то короновали Арсенал, хотя я говорил, что нужн
Ответить
Persona_non_Grata
1682152703
А Я в два с половиной раза дольше болею за Спартак и что твоя боль по сравнению с моей, особенно после таких матчей как с Акроном ... , а матч с Динамо ? ((( ...
Ответить
Sedoi_Goblin
1682156915
Я за МЮ 30 лет.И глаз дергается последние 10 из них все чаще..)) А порой и подташнивать начинает) Но мы держимся!!! GGMU!!!!!
Ответить
сутулая собака и лисы
1682158705
и в чём боль? на моей памяти команда провела не так и много хороших сезонов. пару до 2004 и подарили финал лч в 2007. то, что команда (всё еще) борется за АПЛ, это наоборот отличный результат. важно не выиграть чемпионство, важно усилить состав летом и снова стать стабильной командой топ4 АПЛ (что в нынешнем АПЛ, это очень хороший результат). а там уже и упадёт в руки долгожданная победа.
Ответить
witalik
1682162574
А я болею 48 лет за футбольные команды г. Горький, г. Нижний Новгород. Обалденно радуюсь их спорадическим появлениям в Первой лиге, Премьер-лиге и т.д. Абсолютно не страдаю по поводу их очередного вылета: с убогих какой спрос. На происходящие события надо реагировать ментально, как та лошадь: "Ну не смошгла, мужик, не смошгла". Футболёры-то от подобной фигни в депрессию не впадают, профи...Как-то так...
Ответить
witalik
1682167224
Классная у вас, ребята, ветка. Просто душой отдыхаю, особенно в неудачно-дачный период, душа радуется вашему остроумию, подначкам и прочее..., а забыл, культура общения поражает и вдохновляет...Как-то так...
Ответить
Snek
1682358099
Я за Арсенал немного больше, с 99-го года. Сейчас команда молодая, тренер молодой. Это только начало пути. Если сейчас не смогут, значит потом смогут. Отрицательный опыт, тоже опыт. Ломаться в самый ответственный момент - это не баг, а фича Арсенала.
Ответить
Главные новости
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
4
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
2
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
4
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
8
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
Все новости
Все новости
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
4
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Пьерлуиджи Коллина – человек, который изменил судейство
13:50
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
8
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
12:58
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
17
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
10:54
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
10:29
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
3
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
09:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+