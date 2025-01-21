Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы

Бывший игрок «Спартака» Ивелин Попов оценил уровень РПЛ.

– В Болгарии совсем другой чемпионат, не буду кривить душой и говорить, что он лучше российского. Помню, когда играл в России, РПЛ входила в топ-5 лиг. Сейчас, после этих санкций, Россия все равно остается в топ-10. А Болгария, наверное, в топ-30, топ-40 – что-то такое. В Болгарии легче играть. У нас и инфраструктура не такая, как в России.

– В России до 37 лет уже не доиграли бы?

– Я принял решение, что в 35 лет вернусь на родину. Когда был в «Сочи», они хотели, чтобы я остался еще на год, велись такие разговоры. Но решение уже было принято – возвращаемся домой.