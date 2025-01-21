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    Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы

    Бывший игрок «Спартака» Ивелин Попов оценил уровень РПЛ.

    – В Болгарии совсем другой чемпионат, не буду кривить душой и говорить, что он лучше российского. Помню, когда играл в России, РПЛ входила в топ-5 лиг. Сейчас, после этих санкций, Россия все равно остается в топ-10. А Болгария, наверное, в топ-30, топ-40 – что-то такое. В Болгарии легче играть. У нас и инфраструктура не такая, как в России.

    – В России до 37 лет уже не доиграли бы?

    – Я принял решение, что в 35 лет вернусь на родину. Когда был в «Сочи», они хотели, чтобы я остался еще на год, велись такие разговоры. Но решение уже было принято – возвращаемся домой.

    • Сейчас Попов в «Ботеве».
    • В России игрок выступал в 2012-2022 годах.
    • Попов брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    1737444417
    "Доктор" сказал,что в "73-й морг",значит в морг...
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    БАЗАРА НЕТ
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    Играл бы Спартак честно были бы в тройке
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