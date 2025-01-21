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    Ананко: «В «Спартак» вернулись стеночки и забегания»

    Бывший спартаковец Дмитрий Ананко оценил игру команды в конце 2024 года.

    «Первое, что бросается в глаза: футболисты получают удовольствие от игры. В таком состоянии будто крылья у команды вырастают, многое получается. Некоторые ребята подраскрылись, приобрели уверенность. Появились забегания, стенки – много чего, на что приятно посмотреть.

    И в физическом плане побежали – это тоже от головы зависит. Если голова тяжeлая, то и ноги не будут бежать. А здесь налицо эмоциональный подъeм: всe залетает, победы пошли, в том числе над конкурентами. Всe-таки футболисты – это живые люди, а не Nintendo или PlayStation. Об этом забывать нельзя», – сказал Ананко.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:16
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1737444472
    Да они всегда так бегали и при всех клоунах тренеришек
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    САДЫЧОК
    1737446853
    Смешной Ананко! Какие стеночки? Игра , как под копирку тактики Реала.
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    Цугундeр
    1737448883
    И этому.. "ветерану" на карточку шмыгнуло..)
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    Литейный 4 (returned)
    1737450866
    Стеночек не видел, а вот забегания в судейскую у них были в каждом победном и ничейном матче. Гыгыгы
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    БАЗАРА НЕТ
    1737467075
    На багаже, ой на чемоданах, Промеса барыги )
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