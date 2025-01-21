Ананко: «В «Спартак» вернулись стеночки и забегания»

Бывший спартаковец Дмитрий Ананко оценил игру команды в конце 2024 года.

«Первое, что бросается в глаза: футболисты получают удовольствие от игры. В таком состоянии будто крылья у команды вырастают, многое получается. Некоторые ребята подраскрылись, приобрели уверенность. Появились забегания, стенки – много чего, на что приятно посмотреть.

И в физическом плане побежали – это тоже от головы зависит. Если голова тяжeлая, то и ноги не будут бежать. А здесь налицо эмоциональный подъeм: всe залетает, победы пошли, в том числе над конкурентами. Всe-таки футболисты – это живые люди, а не Nintendo или PlayStation. Об этом забывать нельзя», – сказал Ананко.