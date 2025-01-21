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    Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов оценил работу главного тренера команды Деяна Станковича.

    – Мне он нравился как игрок, очень сильный. По поводу того, что Деян проделывает со «Спартаком», я смотрю в турнирную таблицу, и у них получаются очень хорошие результаты. Достойно себя проявляет. У команды есть шанс на чемпионство, два очка разницы (с первым местом), а до конца чемпионата еще 12 туров. На мой взгляд, Станкович работает очень хорошо. Плюс это тренер, который выигрывал титулы и с «Црвеной Звездой», и с «Ференцварошем». У него есть чемпионский дух, он может завоевать трофей в «Спартаке».

    – Верите, что он может превзойти Карреру?

    – Думаю, да. Я следил за его игровой карьерой, потому что моя любимая команда – «Интер». Я вижу, что он стал таким же тренером, каким был игроком. Всегда работал с сумасшедшей самоотдачей, и я замечаю, что его футболисты играют также.

    Наблюдал и за его «Црвеной Звездой», когда они выиграли чемпионат и выступали в Лиге чемпионов – он передает характер футболистам, что очень важно. Потому что если тренер на бровке засыпает, игроки будут тоже засыпать. А Станкович дает им много энергии.

    • Станкович возглавил команду летом.
    • Каррера выиграл со «Спартаком» РПЛ в 2017 году.
    • С тех пор «Спартак» не становился чемпионом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1737450518
    Чем превзойдёт физрука? Юбилеи у них вроде не предвидятся, как то что был у Симоняна, когда весь судейский корпус, дума и правительство их тащили. Гыгыгы
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    neim
    1737462480
    А может и обосраться, как предыдущие физруки. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь !
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