Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов оценил работу главного тренера команды Деяна Станковича.

– Мне он нравился как игрок, очень сильный. По поводу того, что Деян проделывает со «Спартаком», я смотрю в турнирную таблицу, и у них получаются очень хорошие результаты. Достойно себя проявляет. У команды есть шанс на чемпионство, два очка разницы (с первым местом), а до конца чемпионата еще 12 туров. На мой взгляд, Станкович работает очень хорошо. Плюс это тренер, который выигрывал титулы и с «Црвеной Звездой», и с «Ференцварошем». У него есть чемпионский дух, он может завоевать трофей в «Спартаке».

– Верите, что он может превзойти Карреру?

– Думаю, да. Я следил за его игровой карьерой, потому что моя любимая команда – «Интер». Я вижу, что он стал таким же тренером, каким был игроком. Всегда работал с сумасшедшей самоотдачей, и я замечаю, что его футболисты играют также.

Наблюдал и за его «Црвеной Звездой», когда они выиграли чемпионат и выступали в Лиге чемпионов – он передает характер футболистам, что очень важно. Потому что если тренер на бровке засыпает, игроки будут тоже засыпать. А Станкович дает им много энергии.