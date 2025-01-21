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    • Погребняк считает трансфер Энрике в «Зенит» оправданным: «Мы соскучились по таким переходам»

    Погребняк считает трансфер Энрике в «Зенит» оправданным: «Мы соскучились по таким переходам»

    Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал покупку Луиса Энрике у «Ботафого».

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» купил Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

    «Мы уже соскучились по таким глобальным трансферам от «Зенита», поэтому и сейчас самое время усилить команду, когда это требует и результата. Не забываем, что год особенный – 100 лет клубу. Такой трансфер оправдан, плюс новая свежая кровь.

    Насколько уход Вендела ослабит лигу? Приходит человек, насколько я понимаю, более квалифицированный, чем Вендел. Он доиграет сезон до конца, поможет «Зениту», дай бог, выиграть чемпионство и спокойно уйдет. Ротация игроков неизбежна кто-то приходит – кто-то уходит. Вендел – квалифицированный игрок, конечно, чемпионат потеряет крутого футболиста. Это футбол, Салах и ван Дейк тоже уйдут после сезона из Англии, и что теперь?

    Такими трансферами «Зенит» больше всех приближается к чемпионству? Мы не можем говорить, как Луис Энрике впишется в игру, как он будет играть, время покажет. То, что все команды усиливаются – и «Спартак», «Краснодар», это очевидно. А там посмотрим», – сказал Погребняк.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:13
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    Комментарии (8)
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    SLADE2019
    1737443701
    Не слишком ли завышены ваши ожидания от этого Энрике, господа немытые? Человек в Бетисе особо не сфеерил, а вы его уже за глаза выше Вендела ставите. Что ж, будем смотреть.
    Ответить
    Цугундeр
    1737449873
    Откуда что взялось?)Павлику кто-то написал текст? Литературный н.гр из Бразилии?)
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1737450274
    Круче Вендела это уровень Малком+ Гыгыгы
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    БАЗАРА НЕТ
    1737467515
    В юбилейный год отличное приобретение
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