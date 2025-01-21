Погребняк считает трансфер Энрике в «Зенит» оправданным: «Мы соскучились по таким переходам»

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал покупку Луиса Энрике у «Ботафого».

Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

«Ботафого» купил Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

«Мы уже соскучились по таким глобальным трансферам от «Зенита», поэтому и сейчас самое время усилить команду, когда это требует и результата. Не забываем, что год особенный – 100 лет клубу. Такой трансфер оправдан, плюс новая свежая кровь.

Насколько уход Вендела ослабит лигу? Приходит человек, насколько я понимаю, более квалифицированный, чем Вендел. Он доиграет сезон до конца, поможет «Зениту», дай бог, выиграть чемпионство и спокойно уйдет. Ротация игроков неизбежна кто-то приходит – кто-то уходит. Вендел – квалифицированный игрок, конечно, чемпионат потеряет крутого футболиста. Это футбол, Салах и ван Дейк тоже уйдут после сезона из Англии, и что теперь?

Такими трансферами «Зенит» больше всех приближается к чемпионству? Мы не можем говорить, как Луис Энрике впишется в игру, как он будет играть, время покажет. То, что все команды усиливаются – и «Спартак», «Краснодар», это очевидно. А там посмотрим», – сказал Погребняк.