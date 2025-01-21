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    • Лещук больше не может позволить себе «Азбуку вкуса»: «Пора перейти в магазин попроще»

    Лещук больше не может позволить себе «Азбуку вкуса»: «Пора перейти в магазин попроще»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сообщил, что недоволен ценами в «Азбуке вкуса».

    – Есть вопрос простой. За сколько вы покупаете помидоры? Николай Комличенко говорил, что больше тысячи рублей у него уходит на один килограмм.

    – Не видел интервью Комличенко, но больше тысячи они не стоят. Даже в «Азбуке вкуса» видел за 900 рублей с чем-то. Я больше закупаюсь в «Азбуке», потому что она около дома, но я увидел, сколько денег я потратил на продукты, думаю, пора перейти в какой-то магазин попроще.

    На самом деле, в «Азбуке» ужасные фрукты и овощи. Есть какие-то продукты, которые можно купить, но в плане овощей и фрукты – вообще плохо там. Я бы с удовольствием пошeл на рынок закупаться, но его нет рядом с домом.

    – Можете ли за год проесть миллион?

    – Если ходить по ресторанам, то да. Питаюсь и дома, и в ресторанах. Самому тяжеловато, живу один, и готовить себе какие-то блюда… Хотя ходил на мастер-классы, уже умею что-то готовить, сырники очень хорошие получаются.

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1737460369
    Лукойл подкинет по договору , подожди чуток
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    rash1959
    1737477487
    И не стыдно этим ггондонам кривоногим-криворуким жалиться, что на еде экономят?
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