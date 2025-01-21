Рабинер отреагировал на трансфер Энрике в «Зенит», вспомнив о сокращениях в «Газпроме»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост на тему трансфера Луиса Энрике в «Зенит».

Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

«Ботафого» купил Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

«Зенит» занялся привычным делом – забивать все проблемы деньгами.

При этом «Газпром», многие структуры которого попали под новые пакеты санкций, собирается сокращать на 40 процентов штат сотрудников центрального аппарата, от полутора до двух тысяч человек, что сам же официально подтверждает. Везде писалось и о больших убытках по итогам минувшего года.

Две эти новости в моей голове монтируются не вполне. Как такое в принципе возможно?» – написал Рабинер.