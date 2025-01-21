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    • Рабинер отреагировал на трансфер Энрике в «Зенит», вспомнив о сокращениях в «Газпроме»

    Рабинер отреагировал на трансфер Энрике в «Зенит», вспомнив о сокращениях в «Газпроме»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост на тему трансфера Луиса Энрике в «Зенит».

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» купил Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

    «Зенит» занялся привычным делом – забивать все проблемы деньгами.

    При этом «Газпром», многие структуры которого попали под новые пакеты санкций, собирается сокращать на 40 процентов штат сотрудников центрального аппарата, от полутора до двух тысяч человек, что сам же официально подтверждает. Везде писалось и о больших убытках по итогам минувшего года.

    Две эти новости в моей голове монтируются не вполне. Как такое в принципе возможно?» – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Сегодня, 09:57
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    Комментарии (33)
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    TIMOTHY
    1737444586
    Спартаковский Сектант считай сколько на неустойках Лукойл выкинул денег
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    Цугундeр
    1737449232
    Придворный шут в розовом колпаке (с бубенчиками) сэррегировал ровно на поступившую сумму. Коротенько. Этак, рублей на восемьсот.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1737449888
    Лучше посчитайте сколько мазута потрачено на Спартак впустую. Город можно было отстроить за 20 лет. Гыгыгы
    Ответить
    Номэд
    1737450365
    Во вшивом гаСпроме в принципе всё возможно...
    Ответить
    Спартач80
    1737450770
    Вот поэтому Зенит и позор российского футбола ...
    Ответить
    andr45
    1737452077
    ЛУКОЙЛ Чистая прибыль в первом полугодии 2024 г. составила 590 млрд.руб. ГАЗПРОМ Чистый убыток в первом полугодии 2024 г . составил 488 млрд рублей
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    Назарян
    1737454015
    умом Россию не понять ,,,,,,,,,,,,,, Россию можно только верить !
    Ответить
    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1737455601
    У Медведева спросите, он "честно"сказал, что ни копейки за этот трансфер не заплатили.
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    Олег-Ильичёв-google
    1737472359
    У москвабадского жида словесный понос, смотри лучше за недо командами из большого кишлака, вот где деньги на ветер!
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    Азбука
    1737476757
    Что не понятно? Зенит тоже проводит сокращение. Было два игрока, будет один.
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