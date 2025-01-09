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    В Англии раскрыли, возглавит ли Моуринью «Эвертон»

    Появилась информация о будущем тренере «Эвертона». Сегодня клуб отправил в отставку Шона Дайча.

    Сообщалось, что ливерпульскую команду может возглавить Жозе Моуринью, однако это назначение не состоится.

    У португальца не лучшие отношения с The Friedkin Group, которая владеет «Эвертоном» и «Ромой». Моуринью уволили из римского клуба год назад – в январе 2024-го.

    Скорее всего, главным тренером «Эвертона» станет Дэвид Мойес. Обе стороны заинтересованы в возобновлении сотрудничества.

    • «Эвертон» идет на 16-м месте в АПЛ с 17 очками в 19 турах.
    • Мойес возглавлял команду с 2002 по 2013 год, после чего его переманили в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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    09.01.2025 22:31
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