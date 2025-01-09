В Англии раскрыли, возглавит ли Моуринью «Эвертон»

Появилась информация о будущем тренере «Эвертона». Сегодня клуб отправил в отставку Шона Дайча.

Сообщалось, что ливерпульскую команду может возглавить Жозе Моуринью, однако это назначение не состоится.

У португальца не лучшие отношения с The Friedkin Group, которая владеет «Эвертоном» и «Ромой». Моуринью уволили из римского клуба год назад – в январе 2024-го.

Скорее всего, главным тренером «Эвертона» станет Дэвид Мойес. Обе стороны заинтересованы в возобновлении сотрудничества.