В Англии раскрыли, возглавит ли Моуринью «Эвертон»

Появилась информация о будущем тренере «Эвертона». Сегодня клуб отправил в отставку Шона Дайча.
Сообщалось, что ливерпульскую команду может возглавить Жозе Моуринью, однако это назначение не состоится.
У португальца не лучшие отношения с The Friedkin Group, которая владеет «Эвертоном» и «Ромой». Моуринью уволили из римского клуба год назад – в январе 2024-го.
Скорее всего, главным тренером «Эвертона» станет Дэвид Мойес. Обе стороны заинтересованы в возобновлении сотрудничества.
- «Эвертон» идет на 16-м месте в АПЛ с 17 очками в 19 турах.
- Мойес возглавлял команду с 2002 по 2013 год, после чего его переманили в «Манчестер Юнайтед».