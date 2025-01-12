Стало известно, что «Наполи» предлагал Хвиче для его сохранения в команде

«Наполи» предлагал вингеру Хвиче Кварацхелии продлить контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год плюс бонусы, а затем поднять ее до 6 миллионов с бонусами, утверждает журналист Армандо Арениелло
По данным Corriere dello Sport, неаполитанцы предлагали футболисту пятилетний контракт с ежегодным повышением зарплаты и выходом на уровень более 6 миллионов евро в год.
Кроме того, клуб готов был пойти на снижение суммы отступных со 120 до 75 миллионов евро.
- Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что Кварацхелия попросил продать его в другой клуб.
- Сообщалось, что игрок уже согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой 7-7,5 миллиона евро в год, сумма трансфера может составить 65-70 миллионов.
- В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.