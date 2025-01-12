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    • Стало известно, что «Наполи» предлагал Хвиче для его сохранения в команде

    Стало известно, что «Наполи» предлагал Хвиче для его сохранения в команде

    «Наполи» предлагал вингеру Хвиче Кварацхелии продлить контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год плюс бонусы, а затем поднять ее до 6 миллионов с бонусами, утверждает журналист Армандо Арениелло

    По данным Corriere dello Sport, неаполитанцы предлагали футболисту пятилетний контракт с ежегодным повышением зарплаты и выходом на уровень более 6 миллионов евро в год.

    Кроме того, клуб готов был пойти на снижение суммы отступных со 120 до 75 миллионов евро.

    • Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что Кварацхелия попросил продать его в другой клуб.
    • Сообщалось, что игрок уже согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой 7-7,5 миллиона евро в год, сумма трансфера может составить 65-70 миллионов.
    • В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 19:35
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1736700367
    ...будет с кем парой слов перекинуться Сафонову...
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    zigbert
    1736705688
    Его теперь не удержишь. Тем более ПСЖ есть чем козырять.
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