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    Жена Ари раскритиковала российские супермаркеты

    Жена спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова рассказал о неприятной ситуации, с которой столкнулась ее дочь в супермаркете.

    «Начинаем сталкиваться с первыми сложностями в России. Моя старшая дочка очень воспитанная и умная девочка, сходила в магазин «Дикси» возле дома, купить шоколад для нашего водителя в дорогу.

    Пришла расстроенная, говорит, что больше не пойдет в этот магазин. Люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются… Я очень люблю нашу страну, но это факт… Становится очень неприятно за такое поведение.

    Для сравнения в Бразилии в супермаркетах, причем любого уровня, люди встретят с улыбкой, спросят как дела и помогут с пакетами… Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но кассирши в таких магазинах – это что-то», – написала Грызлова.

    • Ари выступал в России с 2010 по 2021 годы за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
    • В 2018-м провел 2 матча за сборную России.
    • 3 декабря 2024 года Ари был назначен спортивным директором «Торпедо».

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    Источник: Спортс''

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    Сегодня, 18:49
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    Комментарии (29)
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    Айболид
    1736699322
    Есть кассы самообслуживания . Там можно сам с собой потолкаться в очереди и самому себе нахамить .
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    subbotaspartak
    1736700277
    ...купить шоколад для нашего водителя в дорогу.... Нехило... Конечно в Дикси...
    Ответить
    Fju-2
    1736700645
    Разные кассиры бывают. Но то, что в сфере обслуживания очень часто можно столкнуться с неспровоцированным хамством - это факт. Да и не только в сфере обслуживания, например в комментариях к новостям на сайтах такое иногда бывает))
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    парольрыбамеч
    1736701476
    Жена спортивного директора «Торпедо» Ари Жена спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова==== С этого места непонятно. Наталья Грызлова--"Я очень люблю нашу страну, но это факт...Начинаем сталкиваться с первыми сложностями в России." Она по ходу не в Бразилии родилась и выросла.По ходу всю дорогу в России и почему то удивляется --"Люди злые, продавец на кассе ругается на всех". А что то другое было с её детских лет ?
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    sochi-2013
    1736701598
    В Магнит не ходи. Там еще и обсчитают.
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    гууд
    1736702626
    Ну тут ари не ари))))
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    Benifacto
    1736705489
    говорят в Азбуке Вкуса норм...а то что дочка привыкла что её в попу целуют?не не?...мне нахамили ути пути...интересно что на самом деле там произошло... (люди в очереди толкаются) вот это чисто вранье...никогда не видел,хоть в магните хоть на рынке, может она сама начала и получила ответочку в это верю! з.ы -Мне одну шоколадку водителю(и лезет в очередь перед всеми) -Ээээ Б№% !!! а ну казявка марш в конец очереди(и люди её выталкивают) занавес....
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    rcry
    1736706291
    знаем мы что за этими улыбками - а тут хоть от души пошлют
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    Damir07
    1736708182
    Извините конечно но вас тут вообще ни кто не держит в любой момент можете свалить в ваши фавеллы из за того что у вас все обкуренные и все улыбаются это не значит что везде так Если бы там лучше было бы то за пол планеты не приезжали бы сюда и тем более жить
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    alefreddy
    1736714259
    однако это Россия мадам
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