Жена Ари раскритиковала российские супермаркеты

Жена спортивного директора «Торпедо» Ари Наталья Грызлова рассказал о неприятной ситуации, с которой столкнулась ее дочь в супермаркете.

«Начинаем сталкиваться с первыми сложностями в России. Моя старшая дочка очень воспитанная и умная девочка, сходила в магазин «Дикси» возле дома, купить шоколад для нашего водителя в дорогу.

Пришла расстроенная, говорит, что больше не пойдет в этот магазин. Люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются… Я очень люблю нашу страну, но это факт… Становится очень неприятно за такое поведение.

Для сравнения в Бразилии в супермаркетах, причем любого уровня, люди встретят с улыбкой, спросят как дела и помогут с пакетами… Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но кассирши в таких магазинах – это что-то», – написала Грызлова.