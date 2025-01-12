Кубок Англии. «МЮ» в меньшинстве по пенальти обыграл «Арсенал»

В матче 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1. В серии пенальти победу одержали манкунианцы.

Счет в матче открыл полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш на 52-й минуте. На 61-й у гостей за вторую желтую карточку был удален португальский хавбек Диогу Далот.

«Арсенал» сравнял счет на 63-й минуте усилиями защитника Габриэля. На 72-й лондонцы упустили шанс выйти вперед – Мартин Эдегор не реализовал пенальти.

В дополнительное время команды голов не забили, а в серии послематчевых 11-метровых сильнее оказался «МЮ» со счетом 5:3.

«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии в прошлом сезоне.

«Арсенал» второй раз подряд вылетел из турнира на стадии 3-го раунда. В прошлом сезоне он уступил на этом этапе Кубка Англии «Ливерпулю» со счетом 0:1.

Англия. Кубок. 3-й раунд

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 3:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандеш, 52; 1:1 – Габриэль, 63.

Нереализованный пенальти: Эдегор, 72 – нет.

Удаление: нет – Далот, 61.

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