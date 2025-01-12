Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Кубок Англии. «МЮ» в меньшинстве по пенальти обыграл «Арсенал»

    Кубок Англии. «МЮ» в меньшинстве по пенальти обыграл «Арсенал»

    В матче 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1. В серии пенальти победу одержали манкунианцы.

    Счет в матче открыл полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш на 52-й минуте. На 61-й у гостей за вторую желтую карточку был удален португальский хавбек Диогу Далот.

    «Арсенал» сравнял счет на 63-й минуте усилиями защитника Габриэля. На 72-й лондонцы упустили шанс выйти вперед – Мартин Эдегор не реализовал пенальти.

    В дополнительное время команды голов не забили, а в серии послематчевых 11-метровых сильнее оказался «МЮ» со счетом 5:3.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии в прошлом сезоне.

    «Арсенал» второй раз подряд вылетел из турнира на стадии 3-го раунда. В прошлом сезоне он уступил на этом этапе Кубка Англии «Ливерпулю» со счетом 0:1.

    Англия. Кубок. 3-й раунд

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 3:5 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 52; 1:1 – Габриэль, 63.

    Нереализованный пенальти: Эдегор, 72 – нет.

    Удаление: нет – Далот, 61.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Новости по теме
    Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «МЮ»: «Люблю своих игроков»
    Магуайр оскорбил Хаверца во время матча Кубка Англии
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:56
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    парольрыбамеч
    1736705756
    Смотрел.Там был огненный матч.У МЮ вратарь тащил огого. После такого РПЛ отстой.
    Ответить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1736706412
    Рад
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736708131
    Уберите обезьяну с ворот. Оставьте турка…
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 