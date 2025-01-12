Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «МЮ»: «Люблю своих игроков»

    Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «МЮ»: «Люблю своих игроков»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 1/32 финала Куба Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пенальти).

    «Невероятно. Мы заслужили победу с большим отрывом.

    Люблю своих игроков. У нас действительно хорошая команда. Поражения – часть игры. Времени на раздумья нет – в среду следующий важнейший матч.

    В футболе многое зависит от реализации. Сегодня удача была не на нашей стороне. Пенальти – лотерея. Очень горжусь своими футболистами. Сложно требовать от них больше, чем они показали. Реальность такова, что мяч должен залетать в сетку и нужно уничтожать соперника», – сказал Артета.

    • С 62-й минуты «Арсенал» был в большинстве.
    • В следующем раунде «МЮ» сыграет с «Лестером».
    • У «Арсенала» впереди матч с «Тоттенхэмом» (15 января).

    Новости по теме
    Жене Хаверца угрожали убийством ребенка после промаха форварда «Арсенала» в серии пенальти с «МЮ» 2
    Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом» по пенальти
    Магуайр оскорбил Хаверца во время матча Кубка Англии 2
    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2025 23:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mutabor0992
    1736790134
    Ну ты и "любитель"!Десятерых "отвозить" не смогли!АкадЭмики!А Хаверц вообще дегенерат!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 