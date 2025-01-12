Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «МЮ»: «Люблю своих игроков»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 1/32 финала Куба Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пенальти).

«Невероятно. Мы заслужили победу с большим отрывом.

Люблю своих игроков. У нас действительно хорошая команда. Поражения – часть игры. Времени на раздумья нет – в среду следующий важнейший матч.

В футболе многое зависит от реализации. Сегодня удача была не на нашей стороне. Пенальти – лотерея. Очень горжусь своими футболистами. Сложно требовать от них больше, чем они показали. Реальность такова, что мяч должен залетать в сетку и нужно уничтожать соперника», – сказал Артета.