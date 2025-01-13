Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом» по пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча 3-го раунда Кубка Англии с «Арсеналом» (1:1, по пенальти 5:3) выразил удовлетворение результатом.
«Мы играли лучше, чем в первом матче [с «Арсеналом» в чемпионате], особенно в первом тайме. Мы лучше действовали во время стандартных положений, были агрессивнее, показали свой боевой дух – даже вдесятером.
Удаление стало для нас тяжелым событием. У «Арсенала» было несколько моментов, игроки сильно устали. Но я с первых минут чувствовал, что сегодня наш день. И я чувствовал связь с болельщиками.
Когда мы забиваем первыми, тогда нам проще терпеть, у нас больше сил для того, чтобы терпеть. Мы можем успокоить игру. Мы все лучше понимаем свою игру. Иногда мы выступаем не лучшим образом, но в определенных моментах игру удается контролировать. Очевидно, мы все лучше учимся терпеть. Для команды это хорошо.
Зиркзее – хороший парень, много работает. Жизнь полна удивительных вещей. Несколько недель он был в непростом положении, а теперь перевернул ход матча. Мы прошли дальше благодаря голу Джошуа.
Иногда появляется чувство, что в итоге все будет хорошо. Я чувствовал это с начала второго тайма. И «Арсенал», возможно, тоже чувствовал, что сегодня не его день. Мы заслужили пройти дальше, потому что выдержали все как команда и проявили характер», – сказал Аморим.
- Счет в матче открыл полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш на 52-й минуте. На 61-й у манкунианцев за вторую желтую карточку был удален португальский хавбек Диогу Далот.
- «Арсенал» сравнял счет на 63-й минуте усилиями защитника Габриэля. На 72-й хавбек лондонцев Мартин Эдегор не реализовал пенальти.
- В 4-м раунде «МЮ» сыграет с «Лестером».
- Манкунианцы являются действующими обладателями Кубка Англии.