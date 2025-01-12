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    • Мостовой высказался в защиту Абаскаля: «Не худший специалист в истории «Спартака»

    Мостовой высказался в защиту Абаскаля: «Не худший специалист в истории «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль худшим в истории московского клуба.

    «Ну я бы так не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовeшь», – сказал Мостовой.

    • 35-летний Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022-го по апрель 2024 года.
    • Под руководством испанца красно-белые выиграли бронзовые медали в сезоне-2022/23.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 21:01
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
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    ...заголовок и озадачил, и напугал!)...
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