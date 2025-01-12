Мостовой высказался в защиту Абаскаля: «Не худший специалист в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, является ли бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль худшим в истории московского клуба.

«Ну я бы так не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовeшь», – сказал Мостовой.