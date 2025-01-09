Еще один топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Хвичу

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия заинтересовал еще один английский клуб.

Помимо «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», купить его хочет «Ливерпуль».

Мерсисайдцы готовы сделать предложение, если 23-летний футболист решит сменить команду текущей зимой.

Это не приоритет «Ливерпуля», но они внимательно следят за ситуацией.