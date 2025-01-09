Еще один топ-клуб АПЛ включился в борьбу за Хвичу

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия заинтересовал еще один английский клуб.
Помимо «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», купить его хочет «Ливерпуль».
Мерсисайдцы готовы сделать предложение, если 23-летний футболист решит сменить команду текущей зимой.
Это не приоритет «Ливерпуля», но они внимательно следят за ситуацией.
- В этом сезоне Хвича забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
- Грузин поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».
- Сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести его за 80 млн евро.
Источник: The Athletic