Самые дорогие игроки мира по версии CIES: в топ-5 трое из «Реала», Ямаль выше Мбаппе

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира прямо сейчас.

Первое место занял полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, который оценивается Международным центром спортивных исследований в 251,4 миллиона евро.

Только три игрока стоят дороже 200 миллионов. Топ-10 рейтинга выглядит так: