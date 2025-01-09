Самые дорогие игроки мира по версии CIES: в топ-5 трое из «Реала», Ямаль выше Мбаппе

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира прямо сейчас.
Первое место занял полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, который оценивается Международным центром спортивных исследований в 251,4 миллиона евро.
Только три игрока стоят дороже 200 миллионов. Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Джуд Беллингем («Реал») – 251,4 млн евро;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 221,5 млн евро;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 205,7 млн евро;
- Ламин Ямаль («Барселона») – 180,3 млн евро;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 175,2 млн евро;
- Букайо Сака («Арсенал») – 157,3 млн евро;
- Флориан Вирц («Байер») – 151,2 млн евро;
- Коул Палмер («Челси») – 150 млн евро;
- Фил Фоден («Манчестер Сити») – 144,6 млн евро;
- Родриго («Реал») – 141,3 млн евро.
Источник: CIES