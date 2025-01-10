Узбекистанский футболист договорился о контракте с «Манчестер Сити»

Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов хочет перейти в «Манчестер Сити» и договорился с английским клубом об условиях контракта. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже одобрил трансфер.
Клубы близки к достижению соглашения между собой.
- Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить «Лансу» за защитника сборной Узбекистана свыше 30 миллионов фунтов.
- Хусанов перешел во французскую команду из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро.
- В этом сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Контракт 20-летнего Хусанова с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.