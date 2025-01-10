Узбекистанский футболист договорился о контракте с «Манчестер Сити»

Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов хочет перейти в «Манчестер Сити» и договорился с английским клубом об условиях контракта. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже одобрил трансфер.

Клубы близки к достижению соглашения между собой.