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    • 43-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе в ОАЭ

    43-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе в ОАЭ

    Экс-игрок сборной Росси Роман Павлюченко отдохнул с женой в Дубае.

    43-летняя Лариса Павлюченко выложила сочные кадры из отпуска.

    • Пара знакома с 12 лет.
    • Свадьба состоялась в 2001 году, у Павлюченко 3 дочери.
    • Лариса – сестра-близнец жены экс-форварда «Томи», «Ахмата», «Анжи» Сергея Сердюкова.

    Фото: соцсети Ларисы Павлюченко

    42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе на Мальдивах

    42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе

    42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе в Турции

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:31
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    Комментарии (3)
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    Sedoi_Goblin
    1736707417
    Про возраст барышень не высказываются
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    Mirak92
    1736710003
    Уважаю Ромину жену. Без б###их фотографий.
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    АлексМак
    1736713073
    а что тут сочного?
    Ответить
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