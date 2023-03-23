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  • Жена Озила – «Мисс Турция-2014»: на их свадьбе шафером был Эрдоган

Жена Озила – «Мисс Турция-2014»: на их свадьбе шафером был Эрдоган

23 марта 2023, 16:34
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Месут Озил завершил карьеру. Большой футбольный путь закончился в 34 года в Турции. Он написал:

«Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы – «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул» – и тренеров, которые поддерживали меня, плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена».

Озил будет грустить без футбола. Но есть и те, кто будут несколько рады завершению его карьеры. Это Амина Гюльше, жена игрока. Она говорила: «Я люблю Месута и хочу проводить с ним 100% времени. Но футбол отнимает его у меня, ха-ха. Когда-нибудь о закончит с футболом – и я стану самым счастливым человеком на свете. Но не потому что не люблю футбол, даже наоборот. Но потому что я люблю своего мужа».

Истории вокруг Гюльше:

• Выигрывала титул «Мисс Турции» в 2014-м. В том же году представляла страну в конкурсе «Мисс мира» и познакомилась с Озилом;

• Гюльше – актриса. Она сыграла главную роль в турецком сериале «Никогда не откажусь»;

• Гюльше и Озил сыграли свадьбу в 2019-м, на нее они пригласили президента Турции Реджепа Эрдогана и его жену. Эрдоган был шафером. Все гости не привезли подарки, но передали их (в основном это были денежные средства) в благотворительный фонд».

Фото: соцсети Амине Гюльше

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Красивый футбол Арсенал Реал Озил Месут
Комментарии (2)
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Таврида
1679579704
Озил - типичный немец) Почему на его свадьбе была не ливерная колбаса?
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