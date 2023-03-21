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    Редкие кадры Холанда с его девушкой – она удалилась из соцсетей ради форварда «Сити»

    Пеп Гвардиола охарактеризовал Эрлинга Холанда так: «Он насквозь пропитан футболом. Он думает только о том, как забивать и создавать моменты. Он мечтает привести себя к идеальной форме. Наверное, это и есть мышление идеального игрока».

    Наверное, Пеп не знал, но даже девушку Холанд себе выбрал из мира футбола. Ее зовут Изабель Хаугсен Йохансен. Они родились в одном городе, вместе играли за «Мольде» (Изабель – соответственно за женскую команду) и уже общаются несколько лет. Правда, медиа говорят, что они встречаются несколько месяцев, но пара пока не комментирует слухи.

    The Sun пишет: «Их отношения кажутся довольно серьезными. Изабель ездила в Германию и Англию, чтобы увидеться с Эрлингом, и теперь она была с ним в Марбелье [они проводили отпуск во время ЧМ-2022]. Изабель покоряет своей красотой. Они долгое время знают друг друга».

    У Йохансен нет аккаунтов в соцсетях – она удалила их, когда начала встречаться с Холандом.

    Девушка Холланда

    Девушка Холланда

    Девушка Холланда Изабель (справа)

    Холанд и Изабель

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 1 час назад

      Почему все телки футболистов на одно лицо

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