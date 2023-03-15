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  • Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

15 марта 2023, 21:19
23

Кристина Пименова стала моделью в три года. Мама отправила ее фотографии в модельное агентство – и вскоре девочка стала сниматься в различных фотосессиях.

В восемь лет о ней узнали миллионы людей – фото Кристины попали в международные СМИ. Многие называли ее самой красивой девочкой в мире.

Кристина – дочь бывшего форварда «Локомотива» и сборной России Руслана Пименова.

Сейчас ей 17 лет. Она модель, учится и живет в Лос-Анджелесе, иногда снимается в кино. У нее 2,5 миллиона подписчиков в социальной сети.

Фото: соцсети Кристины Пименовой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Пименов Руслан
Комментарии (23)
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vladik12
1678872945
Ай да Пима.
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Koni_Best_1
1678873992
Красивая, вопросов нет, но говорить о том, что "Самая" красивая, ну чуть чуть странно, у всех свои вкусы
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ААМ
1678875086
Характерно, что рванула в Штаты.
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NewLife
1678875452
Супер !!
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Игорь1980
1678876634
Простая красота!!! Ни какой грязи порнухи! Просто красивая девчонка!!!
Ответить
Эном айс
1678879559
"Жалко! Какой хороший женщин! А отец — барыга!"(с) на МатчТВ..
Ответить
Nikita Suarez
1678891337
Постарался на славу,конечно! Ангел)
Ответить
kvm
1678909480
где сиськи?
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Кузьмич на трибуне
1678909639
Ну к чему эта новость? А что в весь смысл красоты в том что бы рвануть в штаты? Ну дадут ей там немного заработать, потом всё заберут. Откуда такое раболепие перед штатами? В штатах (что бы пробиться в люди)придётся стать лесбиянкой, вступить в ЛГБТ, преклонять колено перед афроамериканцами. Будет жить в штатах, пристрастится к гамбургерам и кока коле, отъест себе седалишный орган, и куда вся эта красота пропадёт.
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Fialet
1678909806
А чего в пиндосию то сбежала? Лишить продажную гражданства.
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