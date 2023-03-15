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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Кристина Пименова стала моделью в три года. Мама отправила ее фотографии в модельное агентство – и вскоре девочка стала сниматься в различных фотосессиях.

    В восемь лет о ней узнали миллионы людей – фото Кристины попали в международные СМИ. Многие называли ее самой красивой девочкой в мире.

    Кристина – дочь бывшего форварда «Локомотива» и сборной России Руслана Пименова.

    Сейчас ей 17 лет. Она модель, учится и живет в Лос-Анджелесе, иногда снимается в кино. У нее 2,5 миллиона подписчиков в социальной сети.

    Фото: соцсети Кристины Пименовой

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 21:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1426

      Fialet 1 час назад

      А чего в пиндосию то сбежала? Лишить продажную гражданства.

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      Рейтинг: +4114

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну к чему эта новость? А что в весь смысл красоты в том что бы рвануть в штаты? Ну дадут ей там немного заработать, потом всё заберут. Откуда такое раболепие перед штатами? В штатах (что бы пробиться в люди)придётся стать лесбиянкой, вступить в ЛГБТ, преклонять колено перед афроамериканцами. Будет жить в штатах, пристрастится к гамбургерам и кока коле, отъест себе седалишный орган, и куда вся эта красота пропадёт.

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      Рейтинг: +2280

      kvm 1 час назад

      где сиськи?

      0
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      Рейтинг: +341

      Romeo 123 1 час назад

      На вкус и цвет

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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 1 час назад

      да очень хорошая модель

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      Рейтинг: +8102

      nik55 1 час назад

      для кого эта новость ?

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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 6 часов назад

      Постарался на славу,конечно!
      Ангел)

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      Рейтинг: +13

      baggio80 7 часов назад

      У всех вкусы разные кому то нравится кому то нет а вот к футбол как эта новость вообще относится

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 8 часов назад

      СУПЕР ИНФА! !!

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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 9 часов назад

      "Жалко! Какой хороший женщин! А отец — барыга!"(с) на МатчТВ..

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