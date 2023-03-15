Кристина Пименова стала моделью в три года. Мама отправила ее фотографии в модельное агентство – и вскоре девочка стала сниматься в различных фотосессиях.

В восемь лет о ней узнали миллионы людей – фото Кристины попали в международные СМИ. Многие называли ее самой красивой девочкой в мире.

Кристина – дочь бывшего форварда «Локомотива» и сборной России Руслана Пименова.

Сейчас ей 17 лет. Она модель, учится и живет в Лос-Анджелесе, иногда снимается в кино. У нее 2,5 миллиона подписчиков в социальной сети.

Фото: соцсети Кристины Пименовой

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