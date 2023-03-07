Новая девушка Пике: ей 23, она работает в его компании, похожа на Шакиру в молодости

Главный футбольный медиаскандал последних месяцев – разрыв Шакиры и Жерара Пике. Пара была вместе 11 лет, у них двое детей. Но летом-2022 Шакира ушла от Пике из-за его измен. Как она обнаружила измены Пике, как отвечает на них и кто новая девушка бывшего игрока «Барселоны»?

Возможно, Шакира узнала об изменах Пике из-за банки с вареньем. Да-да, из-за банки с вареньем

Таблоид El Periodico предоставил ленту событий, когда Шакира заподозрила Пике в измене. Она находилась в турах, когда тот тусил в ночных клубах с девушками и появлялся в компании одной конкретной. У Шакиры были информаторы, и она даже наняла папарацци, чтобы те отследили перемещения Пике, когда ее нет рядом. Через несколько недель слежки она получила фотоотчеты, подтверждающие ее опасения.

Дальше появилось исследование газеты Marca, которая вкинула ряд очень мощных деталей:

Весной Шакира уезжала в тур, а Пике приводил девушку к ним домой, пока там не было детей;

Шакира уличила Пике в измене по банке с вареньем. Никто, ни дети, ни сам Пике не любят это варенье – его ест только Шакира;

Потом были данные от частных детективов. Забавно, но Пике позже воспользовался тем же самым агентством, чтобы установить связь Шакиры с каким-то серфингистом.

В итоге Шакира и Пике громко разошлись. Она уже выпустила два клипа, в которых задиссила Пике. А он просто угорал в ответ – появлялся в часах Casio35 и на машине Twingo. Это ответ на строчку: «Ты обменял Ferrari на [Renault] Twingo. Ты обменял часы Rolex на Casio35». При этом они установили опекунство. Шакира с детьми улетела в Майами – тот в суде попросил у нее 400 тысяч евро на несколько полетов в год.

Новая девушка Пике – что известно на данный момент

Ее зовут Клара Чиа Марти. В конце января Пике опубликовал первую фотографию с ней:

Что испанские медиа писали о Марти:

• Она ведет очень скрытный образ.

• Ей 23 года, она учится на специалиста по PR. Сейчас она работает на компанию, которой управляет Пике.

• Они вместе уже появлялись в компаниях – например, приехали на свадьбу друга Пике на побережье Коста-Брава в Каталонии в августе.

• Пике уже говорил о Марти публично – в интервью испанскому стримеру Ибаю Льяносу: «Правда в том, что я хожу со своей девушкой в ​​магазины, она выбирает и покупает вещи для меня. Я марионетка».

• Фанаты заметили, что она очень похожа на Шакиру на старте карьеры.

Журналисты уже несколько раз засняли Пике и Клару Чиа Марти:

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Фото: соцсети Жерара Пике, Keystone Press Agency/Global Look Press