Озил выступил в поддержку Палестины: «Пожалуйста, остановите войну!»

Экс-полузащитник «Реала» и «Арсенала» Месут Озил отреагировал на конфликт между Палестиной и Израилем.
«Молюсь за человечество. Молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон.
Это так душераздирающе и грустно. Пожалуйста, остановите войну!» – написал Озил в соцсетях.
Он сопроводил публикацию эмоджи с флагом Палестины, картинкой с флагами Турции и Палестины, а также хэштегом #освободитеПалестину.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- С обеих сторон число погибших уже превысило 1000 человек.
Источник: «Бомбардир»