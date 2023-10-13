Озил выступил в поддержку Палестины: «Пожалуйста, остановите войну!»

Экс-полузащитник «Реала» и «Арсенала» Месут Озил отреагировал на конфликт между Палестиной и Израилем.

«Молюсь за человечество. Молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон.

Это так душераздирающе и грустно. Пожалуйста, остановите войну!» – написал Озил в соцсетях.

Он сопроводил публикацию эмоджи с флагом Палестины, картинкой с флагами Турции и Палестины, а также хэштегом #освободитеПалестину.