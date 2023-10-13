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  • Озил выступил в поддержку Палестины: «Пожалуйста, остановите войну!»

Озил выступил в поддержку Палестины: «Пожалуйста, остановите войну!»

13 октября 2023, 13:57
1

Экс-полузащитник «Реала» и «Арсенала» Месут Озил отреагировал на конфликт между Палестиной и Израилем.

«Молюсь за человечество. Молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон.

Это так душераздирающе и грустно. Пожалуйста, остановите войну!» – написал Озил в соцсетях.

Он сопроводил публикацию эмоджи с флагом Палестины, картинкой с флагами Турции и Палестины, а также хэштегом #освободитеПалестину.

  • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
  • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
  • С обеих сторон число погибших уже превысило 1000 человек.

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Озил Месут
Комментарии (1)
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Андрій-Ге55-google
1704449727
Так ХАМАС вроде всю ету бодягу начал.И если я не ошибаюсь последние года постреливал по Израилю ракетами.
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