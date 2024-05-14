Озил дал обещание «Тоттенхэму»

Экс-полузащитник «Арсенала» Месут Озил обратился к «Тоттенхэму» в преддверии перенесенного матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
«Впервые пишу: Вперeд, «шпоры»! Если «Тоттенхэм» не проиграет сегодня, я больше никогда не буду над ними смеяться… Обещаю», – написал Озил в соцсетях.
- «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» сегодня в 22:00 мск.
- Если команда Хосепа Гвардиолы потеряет очки, то «Арсенал» сохранит лидерство в АПЛ за тур до конца сезона.
- «Тоттенхэм» ведет борьбу за попадание в топ-4 лиги, дающее путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.