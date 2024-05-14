Озил дал обещание «Тоттенхэму»

Экс-полузащитник «Арсенала» Месут Озил обратился к «Тоттенхэму» в преддверии перенесенного матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Впервые пишу: Вперeд, «шпоры»! Если «Тоттенхэм» не проиграет сегодня, я больше никогда не буду над ними смеяться… Обещаю», – написал Озил в соцсетях.