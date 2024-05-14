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    Озил дал обещание «Тоттенхэму»

    Экс-полузащитник «Арсенала» Месут Озил обратился к «Тоттенхэму» в преддверии перенесенного матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Впервые пишу: Вперeд, «шпоры»! Если «Тоттенхэм» не проиграет сегодня, я больше никогда не буду над ними смеяться… Обещаю», – написал Озил в соцсетях.

    • «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» сегодня в 22:00 мск.
    • Если команда Хосепа Гвардиолы потеряет очки, то «Арсенал» сохранит лидерство в АПЛ за тур до конца сезона.
    • «Тоттенхэм» ведет борьбу за попадание в топ-4 лиги, дающее путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

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    Источник: твиттер Месута Озила

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1715694058
    Думаю, шпорам ловить нечего, Ман Сити не упустит своего шанса.
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