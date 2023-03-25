Озил раскрыл обстоятельства ухода из «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил рассказал, как покидал мадридский клуб.

«Мне было очень грустно. Я помню свои эмоции в аэропорту... Когда самолeт взлетел, я был в слезах. Это был момент, когда я понял, что всe кончилось.

Я провeл в «Реале» три замечательных года, был очень счастлив. Но потом случилось всe это. Я вдруг начал меньше играть, а потом возник конфликт между Флорентино Пересом, моим отцом и агентом.

Пришлось искать новый клуб. Мне было тяжело», – заявил 34-летний немец.