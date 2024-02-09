Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил получил ответ на свою шутку про «Атлетико».

Немец отреагировал на скорое появление синих карточек в футболе.

«Атлетико» будет играть вшестером?» – язвительно написал Озил в соцсетях.

«И против шести игроков вы также проиграете финал Кубка Испании на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу», – ответил экс-футболист (1987-1993) и спортивный директор (2000-2003) «Атлетико» Паулу Футре.