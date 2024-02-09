Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил получил ответ на свою шутку про «Атлетико».
- Немец отреагировал на скорое появление синих карточек в футболе.
- «Атлетико» будет играть вшестером?» – язвительно написал Озил в соцсетях.
«И против шести игроков вы также проиграете финал Кубка Испании на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу», – ответил экс-футболист (1987-1993) и спортивный директор (2000-2003) «Атлетико» Паулу Футре.
- Португалец напомнил про поражение «Реала» от «Атлетико» (1:2) на «Бернабеу» в финале Кубка Испании-2012/13.
- Озил участвовал в том матче.