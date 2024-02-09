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    Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу

    Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил получил ответ на свою шутку про «Атлетико».

    • Немец отреагировал на скорое появление синих карточек в футболе.
    • «Атлетико» будет играть вшестером?» – язвительно написал Озил в соцсетях.

    «И против шести игроков вы также проиграете финал Кубка Испании на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу», – ответил экс-футболист (1987-1993) и спортивный директор (2000-2003) «Атлетико» Паулу Футре.

    • Португалец напомнил про поражение «Реала» от «Атлетико» (1:2) на «Бернабеу» в финале Кубка Испании-2012/13.
    • Озил участвовал в том матче.

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    Источник: твиттер Паулу Футре

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    09.02.2024 18:53
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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1707497905
    сколько финалов выиграл атлетико у РЕАЛа?
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