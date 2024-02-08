Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил отреагировал на скорое появление синих карточек в футболе.
«Атлетико» будет играть вшестером?» – язвительно написал в твиттере немец, имея в виду грубую манеру мадридцев.
- Синяя карточка будет показана игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
- Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.
- Протестировать синюю карточку хотят в Кубке Англии.