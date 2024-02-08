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    • Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе

    Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе

    Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил отреагировал на скорое появление синих карточек в футболе.

    «Атлетико» будет играть вшестером?» – язвительно написал в твиттере немец, имея в виду грубую манеру мадридцев.

    • Синяя карточка будет показана игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.
    • Протестировать синюю карточку хотят в Кубке Англии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.02.2024 22:49
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1707464752
    Атлетико на самом деле грубая команда и может сильно пострадать из-за новых правил.
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