Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Турция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Турция. Суперлига 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Англии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Испании 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Германия. Кубок 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008