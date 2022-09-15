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Месут Озил
Статистика
Месут Озил - статистика
Завершил карьеру
15 октября 1988 (38), Гельзенкирхен
#10 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
15.09.2022
Фиорентина
82' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Антверпен
1 : 3
25.08.2022
Истанбул Башакшехир
87' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
18.08.2022
Антверпен
Был в запасе
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