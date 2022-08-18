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Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Антверпен
Истанбул Башакшехир - Антверпен: обзор матча 18 августа 2022
Истанбул Башакшехир
18.08.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Антверпен
54'
М. Шуиар
88'
Д. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Антверпен
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алмейда
87'
Замена
К. Миеси
️️️️
Р. Наингголан
Замена
П. Шиш
️️️️
Х. Али Калдырым
87'
Замена
Д. Алексич
️️️️
М. Шуиар
86'
76'
Замена
К. Скотт
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Ш. Озбайраклы
75'
Замена
А. Туба
️️️️
С. Гюрлер
72'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
М. Текдемир
72'
62'
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Де Лат
62'
Замена
Б. Верстате
️️️️
П. Геркенс
ГОЛ! 1:0!
М. Шуиар
54'
51'
Желтая карточка
П. Геркенс
43'
Желтая карточка
В. Пачо
40'
Желтая карточка
М. Фрай
Желтая карточка
С. Гюрлер
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Месут Озил
АП
21
Патрик Шиш
ПВ
98
Дениз Дилмен
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
3-2-3-1-1
1
Бабакан
55
Ндайшими
33
Али Калдырым
21
Текдемир
3
Дуарте
2
Озбайраклы
6
Билья
19
Озкан
7
Гюрлер
8
Шуиар
77
Окака-Чука
3-3-3-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
4
Алмейда
51
Пачо
2
Де Лат
80
Юсуф
23
Винс
44
Наингголан
32
Эккеленкамп
18
Геркенс
9
Фрай
7
Гюрлер
5
Туба
5
Туба
7
Гюрлер
2
Озбайраклы
80
Кайсара
80
Кайсара
2
Озбайраклы
8
Шуиар
9
Алексич
9
Алексич
8
Шуиар
21
Текдемир
9
Тюрук
9
Тюрук
21
Текдемир
33
Али Калдырым
21
Шиш
21
Шиш
33
Али Калдырым
2
Де Лат
25
Батай
25
Батай
2
Де Лат
44
Наингголан
23
Миеси
23
Миеси
44
Наингголан
18
Геркенс
4
Верстате
4
Верстате
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
10
Скотт
10
Скотт
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Антверпен
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
98
Дениз Дилмен
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
98
Дениз Дилмен
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Антверпен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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