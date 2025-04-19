20 апреля 2025 года на стадионе Констант Ванден Сток в Брюсселе состоится матч 4-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» примет «Антверпен». Оба клуба стремятся вернуться в победную форму после неудач в последних играх, и это обещает быть напряженной и интересной встречей.

«Андерлехт»

После 30 туров «Андерлехт» набрал 51 очко и занимает 4-е место в таблице. Однако команда переживает спад в последние недели, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Андерлехт» забил всего 4 гола и пропустил 8. Это говорит о проблемах как в атаке, так и в защите. Лучший бомбардир команды, Каспер Дольберг, забил 20 голов в 36 матчах, и от него в этом поединке многого ожидают.

В домашнем матче «Андерлехт» должен иметь преимущество, так как команда традиционно показывает более стабильные результаты на своем стадионе. Несмотря на недавние поражения, команда будет настроена на победу в этом важном матче.

«Антверпен»

«Антверпен» набрал 46 очков после 30 туров и занимает 5-е место. Подопечные тренера также переживают не лучший период, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Антверпен» забил только 3 гола и пропустил 10. Команда имеет проблемы в атаке, забивая в среднем 0.60 гола за игру, а также в обороне, пропуская в среднем 2 гола за матч.

Учитывая выездной характер игры и недавние неудачи, «Антверпен» будет стремиться к тому, чтобы остановить серию поражений, но их текущая форма оставляет много вопросов.

Факты о командах:

«Андерлехт»

51 очко после 30 туров, 4-е место.

В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 8.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Проигрывает в 3 последних матчах.

«Антверпен»

46 очков после 30 туров, 5-е место.

В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 10.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи 44% (11) 36% (9) 20% (5) 30 Забитых мячей 20 1.2 В среднем за матч 0.8 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Бельгия. Про-Лига, 4 тур Андерлехт 0 : 0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур Андерлехт 2 : 0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 2 тур Антверпен 1 : 2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 10 тур Антверпен 3 : 1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 1 тур Андерлехт 1 : 0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 18 тур Антверпен 1 : 1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 2 тур Андерлехт 1 : 0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 23 тур Андерлехт 0 : 0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 16 тур Антверпен 0 : 0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 4 тур Андерлехт 2 : 1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 3 тур Антверпен 0 : 4 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 31 тур Андерлехт 2 : 1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 14 тур Антверпен 2 : 0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 6 тур Антверпен 1 : 0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 2 тур Андерлехт 2 : 2 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 32 тур Антверпен 1 : 4 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 11 тур Андерлехт 1 : 0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 21 тур Антверпен 0 : 0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 7 тур Андерлехт 1 : 2 Антверпен Бельгия. Плей-офф, 8 тур Антверпен 1 : 1 Андерлехт Бельгия. Плей-офф, 3 тур Андерлехт 1 : 2 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 26 тур Антверпен 0 : 1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 6 тур Андерлехт 1 : 1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 30 тур Андерлехт 2 : 1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 1 тур Антверпен 0 : 0 Андерлехт

Прогноз на матч «Андерлехт» – «Антверпен»

«Андерлехт» будет фаворитом матча, несмотря на неудачные результаты в последних играх. Команда играет дома и традиционно показывает более уверенную игру на своем стадионе. «Антверпен» же, в свою очередь, не в лучшей форме, и их выездные игры оставляют желать лучшего. На основе текущей формы обеих команд, победа «Андерлехт» представляется наиболее вероятным исходом.

Рекомендации по ставкам: