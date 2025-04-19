20 апреля 2025 года на стадионе Констант Ванден Сток в Брюсселе состоится матч 4-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» примет «Антверпен». Оба клуба стремятся вернуться в победную форму после неудач в последних играх, и это обещает быть напряженной и интересной встречей.
«Андерлехт»
После 30 туров «Андерлехт» набрал 51 очко и занимает 4-е место в таблице. Однако команда переживает спад в последние недели, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Андерлехт» забил всего 4 гола и пропустил 8. Это говорит о проблемах как в атаке, так и в защите. Лучший бомбардир команды, Каспер Дольберг, забил 20 голов в 36 матчах, и от него в этом поединке многого ожидают.
В домашнем матче «Андерлехт» должен иметь преимущество, так как команда традиционно показывает более стабильные результаты на своем стадионе. Несмотря на недавние поражения, команда будет настроена на победу в этом важном матче.
«Антверпен»
«Антверпен» набрал 46 очков после 30 туров и занимает 5-е место. Подопечные тренера также переживают не лучший период, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Антверпен» забил только 3 гола и пропустил 10. Команда имеет проблемы в атаке, забивая в среднем 0.60 гола за игру, а также в обороне, пропуская в среднем 2 гола за матч.
Учитывая выездной характер игры и недавние неудачи, «Антверпен» будет стремиться к тому, чтобы остановить серию поражений, но их текущая форма оставляет много вопросов.
Факты о командах:
«Андерлехт»
- 51 очко после 30 туров, 4-е место.
- В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 8.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
- Проигрывает в 3 последних матчах.
«Антверпен»
- 46 очков после 30 туров, 5-е место.
- В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 10.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.
- Проигрывает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Андерлехт» – «Антверпен»
«Андерлехт» будет фаворитом матча, несмотря на неудачные результаты в последних играх. Команда играет дома и традиционно показывает более уверенную игру на своем стадионе. «Антверпен» же, в свою очередь, не в лучшей форме, и их выездные игры оставляют желать лучшего. На основе текущей формы обеих команд, победа «Андерлехт» представляется наиболее вероятным исходом.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Андерлехт» – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Андерлехт» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30