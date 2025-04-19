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«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

19 апреля 2025 15:00
Андерлехт - Антверпен
20 апр. 2025, воскресенье 14:30 | Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.9
Победа «Андерлехт» – коэффициент 1.90
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20 апреля 2025 года на стадионе Констант Ванден Сток в Брюсселе состоится матч 4-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» примет «Антверпен». Оба клуба стремятся вернуться в победную форму после неудач в последних играх, и это обещает быть напряженной и интересной встречей.

«Андерлехт»

После 30 туров «Андерлехт» набрал 51 очко и занимает 4-е место в таблице. Однако команда переживает спад в последние недели, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Андерлехт» забил всего 4 гола и пропустил 8. Это говорит о проблемах как в атаке, так и в защите. Лучший бомбардир команды, Каспер Дольберг, забил 20 голов в 36 матчах, и от него в этом поединке многого ожидают.

В домашнем матче «Андерлехт» должен иметь преимущество, так как команда традиционно показывает более стабильные результаты на своем стадионе. Несмотря на недавние поражения, команда будет настроена на победу в этом важном матче.

«Антверпен»

«Антверпен» набрал 46 очков после 30 туров и занимает 5-е место. Подопечные тренера также переживают не лучший период, проигрывая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Антверпен» забил только 3 гола и пропустил 10. Команда имеет проблемы в атаке, забивая в среднем 0.60 гола за игру, а также в обороне, пропуская в среднем 2 гола за матч.

Учитывая выездной характер игры и недавние неудачи, «Антверпен» будет стремиться к тому, чтобы остановить серию поражений, но их текущая форма оставляет много вопросов.

Факты о командах:

«Андерлехт»

  • 51 очко после 30 туров, 4-е место.
  • В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 8.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.

«Антверпен»

  • 46 очков после 30 туров, 5-е место.
  • В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 10.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи
44% (11)
36% (9)
20% (5)
30
Забитых мячей
20
1.2
В среднем за матч
0.8
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Андерлехт
0 : 0
20.04.2025
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
2 : 0
09.02.2025
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Антверпен
1 : 2
04.08.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
3 : 1
26.05.2024
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
1 : 0
30.03.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Антверпен
1 : 1
17.12.2023
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Андерлехт
1 : 0
06.08.2023
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Андерлехт
0 : 0
29.01.2023
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Антверпен
0 : 0
06.11.2022
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Андерлехт
2 : 1
12.05.2022
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
0 : 4
08.05.2022
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Андерлехт
2 : 1
13.03.2022
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Антверпен
2 : 0
07.11.2021
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Антверпен
1 : 0
23.05.2021
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Андерлехт
2 : 2
08.05.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Антверпен
1 : 4
05.04.2021
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Андерлехт
1 : 0
01.11.2020
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Антверпен
0 : 0
27.12.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
1 : 2
15.09.2019
Антверпен
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Антверпен
1 : 1
12.05.2019
Андерлехт
Бельгия. Плей-офф, 3 тур
Андерлехт
1 : 2
07.04.2019
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Антверпен
0 : 1
17.02.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Андерлехт
1 : 1
02.09.2018
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
2 : 1
11.03.2018
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Антверпен
0 : 0
28.07.2017
Андерлехт
Показать все

Прогноз на матч «Андерлехт» – «Антверпен»

«Андерлехт» будет фаворитом матча, несмотря на неудачные результаты в последних играх. Команда играет дома и традиционно показывает более уверенную игру на своем стадионе. «Антверпен» же, в свою очередь, не в лучшей форме, и их выездные игры оставляют желать лучшего. На основе текущей формы обеих команд, победа «Андерлехт» представляется наиболее вероятным исходом.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Андерлехт» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Андерлехт» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30

1.9
Победа «Андерлехт» – коэффициент 1.90
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Автор: Миронов Николай
Бельгия. Про-Лига Антверпен Андерлехт
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