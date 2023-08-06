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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Антверпен
Андерлехт - Антверпен: обзор матча 06 августа 2023
Андерлехт
06.08.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Антверпен
45+5'
К. Дольберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Антверпен
Желтая карточка
Л. Патрис
90'
+2
Замена
Х. Делкруа
️️️️
М. Н'Диайе
84'
Замена
Л. Патрис
️️️️
К. Сарделла
83'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
83'
73'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
73'
Замена
С. Винс
️️️️
Р. Де Лат
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Амузу
69'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
М. Стройкенс
61'
61'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Я. Ондрейка
61'
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Муджа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дольберг
45'
+5
38'
Желтая карточка
М. Баликвиша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Антверпен
81
Нильс Девалькенер
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дюпе
16
Н'Диайе
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
24
Диавара
9
Амузу
6
Леони
10
Дрейер
29
Стройкенс
9
Дольберг
3-2-1-2-2
1
Бутез
25
Батай
23
Алдервейрелд
2
Де Лат
80
Юсуф
48
Вермерен
4
ван ден Бош
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
11
Ондрейка
16
Н'Диайе
3
Делкруа
3
Делкруа
16
Н'Диайе
54
Сарделла
27
Патрис
27
Патрис
54
Сарделла
29
Стройкенс
21
Лонвейк
21
Лонвейк
29
Стройкенс
9
Амузу
14
Раман
14
Раман
9
Амузу
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
2
Де Лат
23
Винс
23
Винс
2
Де Лат
11
Ондрейка
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
11
Ондрейка
7
Муджа
9
Керк
9
Керк
7
Муджа
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
Остались в запасе
Андерлехт
Антверпен
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
81
Нильс Девалькенер
ВР
10
Кристофер Скотт
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Антони Валенсия
ПВ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
81
Нильс Девалькенер
ВР
10
Кристофер Скотт
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Антони Валенсия
ПВ
Статистика матча Андерлехт - Антверпен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
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