январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 25 тур
Стандард
- : -
Оуд-Хеверли
Не начался
Юнион СЖ
- : -
Вестерло
Не начался
Брюгге
- : -
Эйпен
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 25 тур
Моленбек
- : -
Антверпен
Не начался
Мехелен
- : -
Генк
Не начался
Шарлеруа
- : -
Андерлехт
Не начался
Гент
- : -
Серкль Брюгге
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 26 тур
Вестерло
- : -
Стандард
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 26 тур
Генк
- : -
Моленбек
Не начался
Оуд-Хеверли
- : -
Шарлеруа
Не начался
Антверпен
- : -
Мехелен
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 26 тур
Серкль Брюгге
- : -
Брюгге
Не начался
Кортрейк
- : -
Юнион СЖ
Не начался
Андерлехт
- : -
Сент-Труйден
Не начался
Эйпен
- : -
Гент
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 27 тур
Шарлеруа
- : -
Генк
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 27 тур
Моленбек
- : -
Оуд-Хеверли
Не начался
Сент-Труйден
- : -
Вестерло
Не начался
Мехелен
- : -
Кортрейк
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 27 тур
Брюгге
- : -
Андерлехт
Не начался
Гент
- : -
Антверпен
Не начался
Юнион СЖ
- : -
Стандард
Не начался
Эйпен
- : -
Серкль Брюгге
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 28 тур
Вестерло
- : -
Шарлеруа
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 28 тур
Серкль Брюгге
- : -
Мехелен
Не начался
Оуд-Хеверли
- : -
Юнион СЖ
Не начался
Стандард
- : -
Гент
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 28 тур
Генк
- : -
Брюгге
Не начался
Антверпен
- : -
Сент-Труйден
Не начался
Андерлехт
- : -
Эйпен
Не начался
Кортрейк
- : -
Моленбек
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 29 тур
Мехелен
- : -
Вестерло
Не начался
Кортрейк
- : -
Антверпен
Не начался
Шарлеруа
- : -
Серкль Брюгге
Не начался
Моленбек
- : -
Андерлехт
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 29 тур
Генк
- : -
Стандард
Не начался
Брюгге
- : -
Оуд-Хеверли
Не начался
Юнион СЖ
- : -
Гент
Не начался
Эйпен
- : -
Сент-Труйден
Не начался
Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 30 тур
Андерлехт
- : -
Кортрейк
Не начался
Стандард
- : -
Эйпен
Не начался
Гент
- : -
Шарлеруа
Не начался
Антверпен
- : -
Юнион СЖ
Не начался
Оуд-Хеверли
- : -
Мехелен
Не начался
Серкль Брюгге
- : -
Моленбек
Не начался
Сент-Труйден
- : -
Брюгге
Не начался
Вестерло
- : -
Генк
Не начался