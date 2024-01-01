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Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 26 тур Таблица Вестерло - : - Стандард Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 26 тур Таблица Генк - : - Моленбек Не начался Оуд-Хеверли - : - Шарлеруа Не начался Антверпен - : - Мехелен Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 26 тур Таблица Серкль Брюгге - : - Брюгге Не начался Кортрейк - : - Юнион СЖ Не начался Андерлехт - : - Сент-Труйден Не начался Эйпен - : - Гент Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 27 тур Таблица Шарлеруа - : - Генк Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 27 тур Таблица Моленбек - : - Оуд-Хеверли Не начался Сент-Труйден - : - Вестерло Не начался Мехелен - : - Кортрейк Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 27 тур Таблица Брюгге - : - Андерлехт Не начался Гент - : - Антверпен Не начался Юнион СЖ - : - Стандард Не начался Эйпен - : - Серкль Брюгге Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 28 тур Таблица Вестерло - : - Шарлеруа Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 28 тур Таблица Серкль Брюгге - : - Мехелен Не начался Оуд-Хеверли - : - Юнион СЖ Не начался Стандард - : - Гент Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 28 тур Таблица Генк - : - Брюгге Не начался Антверпен - : - Сент-Труйден Не начался Андерлехт - : - Эйпен Не начался Кортрейк - : - Моленбек Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 29 тур Таблица Мехелен - : - Вестерло Не начался Кортрейк - : - Антверпен Не начался Шарлеруа - : - Серкль Брюгге Не начался Моленбек - : - Андерлехт Не начался

Бельгия. Про-Лига (2023/2024). 29 тур Таблица Генк - : - Стандард Не начался Брюгге - : - Оуд-Хеверли Не начался Юнион СЖ - : - Гент Не начался Эйпен - : - Сент-Труйден Не начался