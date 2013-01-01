Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Кевен Данке
|Серкль Брюгге
|36
|26
|2
|0.72
|2
|Мохамед Амура
|Юнион СЖ
|30
|18
|1
|0.60
|3
|Андерс Дрейер
|Андерлехт
|35
|18
|3
|0.51
|4
|Игор Тиаго
|Брюгге
|34
|18
|6
|0.53
|5
|Абубакари Койта
|Сент-Труйден
|33
|15
|3
|0.45
|6
|Каспер Дольберг
|Андерлехт
|37
|15
|3
|0.41
|7
|Тарик Тиссудали
|Гент
|34
|14
|0
|0.41
|8
|Андреас Сков Ольсен
|Брюгге
|31
|14
|2
|0.45
|9
|Густаф Нильссон
|Юнион СЖ
|33
|14
|5
|0.42
|10
|Николас Мадсен
|Вестерло
|31
|13
|8
|0.42
|11
|Исаак Дэвис
|Кортрейк
|32
|12
|0
|0.38
|12
|Толу Арокодаре
|Генк
|35
|12
|0
|0.34
|13
|Вилфрид Канга
|Стандард
|34
|12
|2
|0.35
|14
|Махтар Гейе
|Моленбек
|30
|11
|0
|0.37
|15
|Венсан Янссен
|Антверпен
|34
|11
|1
|0.32
|16
|Камерон Пуэртас
|Юнион СЖ
|37
|11
|3
|0.30
|17
|Люка Стассен
|Вестерло
|23
|9
|0
|0.39
|18
|Алан Минда
|Серкль Брюгге
|31
|8
|0
|0.26
|19
|Ферран Хутгла
|Брюгге
|32
|8
|0
|0.25
|20
|Тибо Сомерс
|Серкль Брюгге
|33
|8
|0
|0.24
|21
|Джордж Иленихена
|Антверпен
|34
|8
|0
|0.24
|22
|Керим Мрабти
|Мехелен
|36
|8
|1
|0.22
|23
|Луис Васкес
|Андерлехт
|36
|8
|1
|0.22
|24
|Деннис Эккерт
|Юнион СЖ
|27
|8
|3
|0.30
|25
|Филип Зинкернагель
|Брюгге
|29
|7
|0
|0.24
|26
|Юссеф Мазиз
|Оуд-Хеверли
|32
|7
|0
|0.22
|27
|Хайао Кавабе
|Стандард
|33
|7
|0
|0.21
|28
|Ryotaro Ito
|Сент-Труйден
|33
|7
|0
|0.21
|29
|Роб Скофс
|Мехелен
|34
|7
|0
|0.21
|30
|Mickael Biron
|Моленбек
|20
|7
|1
|0.35
|31
|Гриффин Йоу
|Вестерло
|25
|7
|1
|0.28
|32
|Йира Сор
|Генк
|18
|6
|0
|0.33
|33
|Джозеф Пайнтсил
|Генк
|21
|6
|0
|0.29
|34
|Парфе Гуягон
|Шарлеруа
|29
|6
|0
|0.21
|35
|Ярне Стекерс
|Сент-Труйден
|34
|6
|0
|0.18
|36
|Уго Кюйперс
|Гент
|20
|6
|1
|0.30
|37
|Анди Зекири
|Генк
|25
|6
|1
|0.24
|38
|Мишель Баликвиша
|Антверпен
|30
|6
|1
|0.20
|39
|Брайан Хейнен
|Генк
|24
|6
|2
|0.25
|40
|Жоффри Хайреманс
|Мехелен
|34
|6
|3
|0.18