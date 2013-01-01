Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бельгия. Про-Лига
Основное
Календарь
Результаты
Бомбардиры
Статистика
Таблица
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бомбардиры Бельгия. Про-Лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Кевен Данке Серкль Брюгге 36 26 2 0.72
    2 Мохамед Амура Юнион СЖ 30 18 1 0.60
    3 Андерс Дрейер Андерлехт 35 18 3 0.51
    4 Игор Тиаго Брюгге 34 18 6 0.53
    5 Абубакари Койта Сент-Труйден 33 15 3 0.45
    6 Каспер Дольберг Андерлехт 37 15 3 0.41
    7 Тарик Тиссудали Гент 34 14 0 0.41
    8 Андреас Сков Ольсен Брюгге 31 14 2 0.45
    9 Густаф Нильссон Юнион СЖ 33 14 5 0.42
    10 Николас Мадсен Вестерло 31 13 8 0.42
    11 Исаак Дэвис Кортрейк 32 12 0 0.38
    12 Толу Арокодаре Генк 35 12 0 0.34
    13 Вилфрид Канга Стандард 34 12 2 0.35
    14 Махтар Гейе Моленбек 30 11 0 0.37
    15 Венсан Янссен Антверпен 34 11 1 0.32
    16 Камерон Пуэртас Юнион СЖ 37 11 3 0.30
    17 Люка Стассен Вестерло 23 9 0 0.39
    18 Алан Минда Серкль Брюгге 31 8 0 0.26
    19 Ферран Хутгла Брюгге 32 8 0 0.25
    20 Тибо Сомерс Серкль Брюгге 33 8 0 0.24
    21 Джордж Иленихена Антверпен 34 8 0 0.24
    22 Керим Мрабти Мехелен 36 8 1 0.22
    23 Луис Васкес Андерлехт 36 8 1 0.22
    24 Деннис Эккерт Юнион СЖ 27 8 3 0.30
    25 Филип Зинкернагель Брюгге 29 7 0 0.24
    26 Юссеф Мазиз Оуд-Хеверли 32 7 0 0.22
    27 Хайао Кавабе Стандард 33 7 0 0.21
    28 Ryotaro Ito Сент-Труйден 33 7 0 0.21
    29 Роб Скофс Мехелен 34 7 0 0.21
    30 Mickael Biron Моленбек 20 7 1 0.35
    31 Гриффин Йоу Вестерло 25 7 1 0.28
    32 Йира Сор Генк 18 6 0 0.33
    33 Джозеф Пайнтсил Генк 21 6 0 0.29
    34 Парфе Гуягон Шарлеруа 29 6 0 0.21
    35 Ярне Стекерс Сент-Труйден 34 6 0 0.18
    36 Уго Кюйперс Гент 20 6 1 0.30
    37 Анди Зекири Генк 25 6 1 0.24
    38 Мишель Баликвиша Антверпен 30 6 1 0.20
    39 Брайан Хейнен Генк 24 6 2 0.25
    40 Жоффри Хайреманс Мехелен 34 6 3 0.18
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+