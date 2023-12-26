Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 25 тур
|9 февраля, пятница
|22:45
|Сент-Труйден
|1:0
|Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 24 тур
|4 февраля, воскресенье
|21:15
|Серкль Брюгге
|4:1
|Сент-Труйден
|4 февраля, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|1:0
|Гент
|4 февраля, воскресенье
|18:00
|Эйпен
|0:1
|Мехелен
|4 февраля, воскресенье
|15:30
|Антверпен
|2:1
|Брюгге
|3 февраля, суббота
|22:45
|Генк
|0:1
|Юнион СЖ
|3 февраля, суббота
|20:15
|Кортрейк
|1:0
|Шарлеруа
|3 февраля, суббота
|20:15
|Вестерло
|0:3
|Оуд-Хеверли
|3 февраля, суббота
|18:00
|Моленбек
|2:2
|Стандард
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 23 тур
|1 февраля, четверг
|22:30
|Мехелен
|2:2
|Андерлехт
|1 февраля, четверг
|22:30
|Сент-Труйден
|4:1
|Гент
|31 января, среда
|23:00
|Стандард
|0:1
|Антверпен
|31 января, среда
|23:00
|Юнион СЖ
|3:2
|Моленбек
|31 января, среда
|20:45
|Оуд-Хеверли
|2:1
|Генк
|31 января, среда
|20:45
|Шарлеруа
|1:0
|Эйпен
|30 января, вторник
|22:30
|Брюгге
|3:2
|Кортрейк
|30 января, вторник
|22:30
|Вестерло
|4:2
|Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 22 тур
|28 января, воскресенье
|21:15
|Мехелен
|3:0
|Моленбек
|28 января, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|2:2
|Юнион СЖ
|28 января, воскресенье
|18:00
|Эйпен
|1:0
|Антверпен
|28 января, воскресенье
|15:30
|Сент-Труйден
|1:1
|Генк
|27 января, суббота
|22:45
|Гент
|2:2
|Вестерло
|27 января, суббота
|22:45
|Шарлеруа
|1:4
|Брюгге
|27 января, суббота
|18:00
|Кортрейк
|0:0
|Оуд-Хеверли
|26 января, пятница
|22:45
|Серкль Брюгге
|1:1
|Стандард
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 21 тур
|21 января, воскресенье
|21:15
|Моленбек
|0:1
|Эйпен
|21 января, воскресенье
|20:30
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Андерлехт
|21 января, воскресенье
|18:00
|Юнион СЖ
|2:1
|Сент-Труйден
|21 января, воскресенье
|15:30
|Антверпен
|4:1
|Шарлеруа
|20 января, суббота
|22:45
|Брюгге
|3:0
|Вестерло
|20 января, суббота
|20:15
|Стандард
|0:1
|Кортрейк
|20 января, суббота
|18:00
|Генк
|1:1
|Серкль Брюгге
|19 января, пятница
|22:45
|Гент
|1:2
|Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 20 тур
|27 декабря, среда
|22:45
|Андерлехт
|2:0
|Серкль Брюгге
|27 декабря, среда
|22:45
|Шарлеруа
|2:1
|Мехелен
|27 декабря, среда
|20:30
|Стандард
|1:1
|Сент-Труйден
|26 декабря, вторник
|22:45
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|26 декабря, вторник
|20:30
|Вестерло
|3:0
|Моленбек
|26 декабря, вторник
|18:00
|Оуд-Хеверли
|3:0
|Эйпен
|26 декабря, вторник
|18:00
|Кортрейк
|0:2
|Гент
|26 декабря, вторник
|15:30
|Генк
|3:0
|Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 19 тур
|23 декабря, суббота
|22:45
|Андерлехт
|2:1
|Генк
|23 декабря, суббота
|20:15
|Антверпен
|2:2
|Вестерло
|23 декабря, суббота
|20:15
|Сент-Труйден
|1:0
|Шарлеруа
|23 декабря, суббота
|18:00
|Эйпен
|1:2
|Юнион СЖ
|22 декабря, пятница
|22:45
|Моленбек
|1:6
|Брюгге
|21 декабря, четверг
|22:45
|Гент
|4:0
|Оуд-Хеверли
|20 декабря, среда
|22:45
|Мехелен
|3:0
|Стандард
|20 декабря, среда
|20:30
|Серкль Брюгге
|3:0
|Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 18 тур
|17 декабря, воскресенье
|21:15
|Генк
|4:0
|Кортрейк
|17 декабря, воскресенье
|20:30
|Антверпен
|1:1
|Андерлехт
|17 декабря, воскресенье
|18:00
|Юнион СЖ
|1:0
|Мехелен
|17 декабря, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|2:0
|Гент
|16 декабря, суббота
|22:45
|Стандард
|0:0
|Шарлеруа
|16 декабря, суббота
|20:15
|Моленбек
|3:0
|Сент-Труйден
|16 декабря, суббота
|18:00
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Серкль Брюгге
|15 декабря, пятница
|22:45
|Вестерло
|2:0
|Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 17 тур
|10 декабря, воскресенье
|21:15
|Шарлеруа
|1:3
|Юнион СЖ
|10 декабря, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Эйпен
|1:3
|Генк
|10 декабря, воскресенье
|15:30
|Мехелен
|0:0
|Брюгге
|9 декабря, суббота
|22:45
|Гент
|4:0
|Моленбек
|9 декабря, суббота
|20:15
|Сент-Труйден
|1:1
|Оуд-Хеверли
|9 декабря, суббота
|18:00
|Серкль Брюгге
|1:3
|Антверпен
|8 декабря, пятница
|22:45
|Кортрейк
|1:2
|Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 16 тур
|3 декабря, воскресенье
|21:15
|Юнион СЖ
|2:1
|Серкль Брюгге
|3 декабря, воскресенье
|20:30
|Брюгге
|2:0
|Стандард
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Мехелен
|0:2
|Сент-Труйден
|3 декабря, воскресенье
|15:30
|Генк
|2:2
|Гент
|2 декабря, суббота
|22:45
|Антверпен
|1:0
|Оуд-Хеверли
|2 декабря, суббота
|20:15
|Эйпен
|1:1
|Кортрейк
|2 декабря, суббота
|18:00
|Моленбек
|0:0
|Шарлеруа
|1 декабря, пятница
|22:45
|Вестерло
|1:3
|Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 15 тур
|26 ноября, воскресенье
|21:15
|Кортрейк
|0:3
|Мехелен
|26 ноября, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|2:1
|Моленбек
|26 ноября, воскресенье
|18:00
|Оуд-Хеверли
|0:1
|Брюгге
|26 ноября, воскресенье
|15:30
|Гент
|1:1
|Юнион СЖ
|25 ноября, суббота
|22:45
|Стандард
|1:0
|Генк
|25 ноября, суббота
|20:15
|Шарлеруа
|2:2
|Вестерло
|25 ноября, суббота
|18:00
|Серкль Брюгге
|2:0
|Эйпен
|24 ноября, пятница
|22:45
|Сент-Труйден
|1:1
|Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 14 тур
|12 ноября, воскресенье
|21:15
|Юнион СЖ
|3:0
|Кортрейк
|12 ноября, воскресенье
|20:30
|Гент
|1:1
|Андерлехт
|12 ноября, воскресенье
|18:00
|Генк
|3:1
|Оуд-Хеверли
|12 ноября, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|0:0
|Серкль Брюгге
|11 ноября, суббота
|22:45
|Мехелен
|1:0
|Шарлеруа
|11 ноября, суббота
|20:15
|Эйпен
|1:3
|Моленбек
|11 ноября, суббота
|18:00
|Антверпен
|6:0
|Стандард
|10 ноября, пятница
|22:45
|Вестерло
|3:3
|Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 13 тур
|5 ноября, воскресенье
|21:15
|Шарлеруа
|1:3
|Гент
|5 ноября, воскресенье
|20:30
|Юнион СЖ
|2:1
|Брюгге
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Стандард
|1:1
|Мехелен
|5 ноября, воскресенье
|15:30
|Серкль Брюгге
|0:3
|Андерлехт
|4 ноября, суббота
|22:45
|Антверпен
|3:2
|Генк
|4 ноября, суббота
|20:15
|Оуд-Хеверли
|0:2
|Вестерло
|4 ноября, суббота
|18:00
|Моленбек
|1:1
|Кортрейк
|3 ноября, пятница
|22:45
|Сент-Труйден
|1:1
|Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 12 тур
|29 октября, воскресенье
|21:15
|Кортрейк
|0:3
|Генк
|29 октября, воскресенье
|20:30
|Гент
|3:1
|Стандард
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Вестерло
|1:3
|Юнион СЖ
|29 октября, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|2:1
|Антверпен
|28 октября, суббота
|21:45
|Андерлехт
|5:1
|Оуд-Хеверли
|28 октября, суббота
|19:15
|Эйпен
|2:0
|Шарлеруа
|28 октября, суббота
|17:00
|Мехелен
|0:2
|Серкль Брюгге
|27 октября, пятница
|21:45
|Сент-Труйден
|2:1
|Моленбек
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 11 тур
|22 октября, воскресенье
|20:15
|Оуд-Хеверли
|4:0
|Сент-Труйден
|22 октября, воскресенье
|19:30
|Стандард
|3:2
|Андерлехт
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Серкль Брюгге
|2:0
|Гент
|22 октября, воскресенье
|14:30
|Генк
|4:0
|Мехелен
|21 октября, суббота
|21:45
|Шарлеруа
|3:2
|Антверпен
|21 октября, суббота
|19:15
|Моленбек
|1:1
|Вестерло
|21 октября, суббота
|17:00
|Кортрейк
|1:0
|Брюгге
|20 октября, пятница
|21:45
|Юнион СЖ
|4:1
|Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 10 тур
|8 октября, воскресенье
|20:15
|Сент-Труйден
|0:4
|Юнион СЖ
|8 октября, воскресенье
|19:30
|Гент
|1:1
|Генк
|8 октября, воскресенье
|17:00
|Антверпен
|4:1
|Эйпен
|8 октября, воскресенье
|14:30
|Стандард
|2:1
|Брюгге
|7 октября, суббота
|21:45
|Андерлехт
|3:1
|Мехелен
|7 октября, суббота
|19:15
|Вестерло
|1:0
|Кортрейк
|7 октября, суббота
|17:00
|Серкль Брюгге
|3:2
|Оуд-Хеверли
|6 октября, пятница
|21:45
|Шарлеруа
|2:1
|Моленбек
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 9 тур
|1 октября, воскресенье
|20:15
|Моленбек
|1:1
|Гент
|1 октября, воскресенье
|19:30
|Брюгге
|1:1
|Сент-Труйден
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Генк
|3:3
|Вестерло
|1 октября, воскресенье
|14:30
|Юнион СЖ
|3:1
|Шарлеруа
|30 сентября, суббота
|21:45
|Мехелен
|0:0
|Антверпен
|30 сентября, суббота
|19:15
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Стандард
|30 сентября, суббота
|17:00
|Эйпен
|1:3
|Андерлехт
|29 сентября, пятница
|21:45
|Кортрейк
|2:1
|Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 5 тур
|28 сентября, четверг
|21:45
|Брюгге
|1:1
|Генк
|28 сентября, четверг
|19:30
|Моленбек
|2:3
|Юнион СЖ
|27 сентября, среда
|21:45
|Антверпен
|0:0
|Гент
|27 августа, воскресенье
|19:30
|Андерлехт
|2:1
|Шарлеруа
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Сент-Труйден
|0:2
|Серкль Брюгге
|26 августа, суббота
|21:45
|Кортрейк
|1:1
|Стандард
|26 августа, суббота
|19:15
|Эйпен
|3:1
|Оуд-Хеверли
|26 августа, суббота
|17:00
|Вестерло
|2:3
|Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 8 тур
|24 сентября, воскресенье
|20:15
|Гент
|2:1
|Эйпен
|24 сентября, воскресенье
|19:30
|Андерлехт
|1:1
|Брюгге
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Серкль Брюгге
|0:2
|Юнион СЖ
|24 сентября, воскресенье
|14:30
|Генк
|3:3
|Сент-Труйден
|23 сентября, суббота
|21:45
|Антверпен
|0:0
|Моленбек
|23 сентября, суббота
|19:15
|Мехелен
|1:2
|Оуд-Хеверли
|23 сентября, суббота
|17:00
|Шарлеруа
|1:0
|Кортрейк
|22 сентября, пятница
|21:45
|Стандард
|0:0
|Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 7 тур
|17 сентября, воскресенье
|20:15
|Сент-Труйден
|2:0
|Мехелен
|17 сентября, воскресенье
|19:30
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Гент
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|17 сентября, воскресенье
|14:30
|Эйпен
|1:3
|Стандард
|16 сентября, суббота
|21:45
|Брюгге
|4:2
|Шарлеруа
|16 сентября, суббота
|19:15
|Юнион СЖ
|0:2
|Генк
|16 сентября, суббота
|17:00
|Моленбек
|2:1
|Серкль Брюгге
|15 сентября, пятница
|21:45
|Вестерло
|0:3
|Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 6 тур
|3 сентября, воскресенье
|20:15
|Шарлеруа
|1:1
|Сент-Труйден
|3 сентября, воскресенье
|19:30
|Генк
|1:1
|Андерлехт
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Юнион СЖ
|2:2
|Антверпен
|3 сентября, воскресенье
|14:30
|Гент
|2:1
|Брюгге
|2 сентября, суббота
|21:45
|Стандард
|1:1
|Моленбек
|2 сентября, суббота
|19:15
|Мехелен
|1:0
|Эйпен
|2 сентября, суббота
|17:00
|Серкль Брюгге
|2:1
|Вестерло
|1 сентября, пятница
|21:45
|Оуд-Хеверли
|3:0
|Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 4 тур
|20 августа, воскресенье
|20:15
|Кортрейк
|1:2
|Эйпен
|20 августа, воскресенье
|19:30
|Брюгге
|7:1
|Моленбек
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Генк
|0:0
|Шарлеруа
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:2
|Сент-Труйден
|20 августа, воскресенье
|14:30
|Андерлехт
|2:1
|Вестерло
|19 августа, суббота
|21:45
|Мехелен
|4:0
|Юнион СЖ
|19 августа, суббота
|17:00
|Стандард
|0:1
|Серкль Брюгге
|18 августа, пятница
|21:45
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 3 тур
|13 августа, воскресенье
|20:15
|Вестерло
|1:3
|Гент
|13 августа, воскресенье
|19:30
|Шарлеруа
|1:1
|Стандард
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Серкль Брюгге
|0:1
|Генк
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Эйпен
|0:5
|Брюгге
|13 августа, воскресенье
|14:30
|Сент-Труйден
|0:1
|Андерлехт
|12 августа, суббота
|19:15
|Юнион СЖ
|5:1
|Оуд-Хеверли
|12 августа, суббота
|17:00
|Моленбек
|1:0
|Мехелен
|11 августа, пятница
|21:45
|Антверпен
|6:0
|Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 2 тур
|6 августа, воскресенье
|20:15
|Кортрейк
|0:1
|Сент-Труйден
|6 августа, воскресенье
|19:30
|Вестерло
|0:1
|Брюгге
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Мехелен
|0:1
|Гент
|6 августа, воскресенье
|14:30
|Андерлехт
|1:0
|Антверпен
|5 августа, суббота
|21:45
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Моленбек
|5 августа, суббота
|19:15
|Серкль Брюгге
|2:0
|Шарлеруа
|5 августа, суббота
|17:00
|Генк
|0:1
|Эйпен
|4 августа, пятница
|21:45
|Стандард
|0:1
|Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 1 тур
|30 июля, воскресенье
|20:15
|Сент-Труйден
|1:0
|Стандард
|30 июля, воскресенье
|19:30
|Брюгге
|1:1
|Мехелен
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Гент
|3:2
|Кортрейк
|30 июля, воскресенье
|14:30
|Антверпен
|1:0
|Серкль Брюгге
|29 июля, суббота
|21:45
|Моленбек
|0:4
|Генк
|29 июля, суббота
|19:15
|Шарлеруа
|1:1
|Оуд-Хеверли
|29 июля, суббота
|17:00
|Эйпен
|2:2
|Вестерло
|28 июля, пятница
|21:45
|Юнион СЖ
|2:0
|Андерлехт
Нет завершенных матчей