Введите ваш ник на сайте
Бельгия:
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бельгия. Про-Лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 25 тур
    9 февраля, пятница 22:45 Сент-Труйден 1:0 Кортрейк
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 24 тур
    4 февраля, воскресенье 21:15 Серкль Брюгге 4:1 Сент-Труйден
    4 февраля, воскресенье 20:30 Андерлехт 1:0 Гент
    4 февраля, воскресенье 18:00 Эйпен 0:1 Мехелен
    4 февраля, воскресенье 15:30 Антверпен 2:1 Брюгге
    3 февраля, суббота 22:45 Генк 0:1 Юнион СЖ
    3 февраля, суббота 20:15 Кортрейк 1:0 Шарлеруа
    3 февраля, суббота 20:15 Вестерло 0:3 Оуд-Хеверли
    3 февраля, суббота 18:00 Моленбек 2:2 Стандард
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 23 тур
    1 февраля, четверг 22:30 Мехелен 2:2 Андерлехт
    1 февраля, четверг 22:30 Сент-Труйден 4:1 Гент
    31 января, среда 23:00 Стандард 0:1 Антверпен
    31 января, среда 23:00 Юнион СЖ 3:2 Моленбек
    31 января, среда 20:45 Оуд-Хеверли 2:1 Генк
    31 января, среда 20:45 Шарлеруа 1:0 Эйпен
    30 января, вторник 22:30 Брюгге 3:2 Кортрейк
    30 января, вторник 22:30 Вестерло 4:2 Серкль Брюгге
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 22 тур
    28 января, воскресенье 21:15 Мехелен 3:0 Моленбек
    28 января, воскресенье 20:30 Андерлехт 2:2 Юнион СЖ
    28 января, воскресенье 18:00 Эйпен 1:0 Антверпен
    28 января, воскресенье 15:30 Сент-Труйден 1:1 Генк
    27 января, суббота 22:45 Гент 2:2 Вестерло
    27 января, суббота 22:45 Шарлеруа 1:4 Брюгге
    27 января, суббота 18:00 Кортрейк 0:0 Оуд-Хеверли
    26 января, пятница 22:45 Серкль Брюгге 1:1 Стандард
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 21 тур
    21 января, воскресенье 21:15 Моленбек 0:1 Эйпен
    21 января, воскресенье 20:30 Оуд-Хеверли 1:1 Андерлехт
    21 января, воскресенье 18:00 Юнион СЖ 2:1 Сент-Труйден
    21 января, воскресенье 15:30 Антверпен 4:1 Шарлеруа
    20 января, суббота 22:45 Брюгге 3:0 Вестерло
    20 января, суббота 20:15 Стандард 0:1 Кортрейк
    20 января, суббота 18:00 Генк 1:1 Серкль Брюгге
    19 января, пятница 22:45 Гент 1:2 Мехелен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 20 тур
    27 декабря, среда 22:45 Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге
    27 декабря, среда 22:45 Шарлеруа 2:1 Мехелен
    27 декабря, среда 20:30 Стандард 1:1 Сент-Труйден
    26 декабря, вторник 22:45 Брюгге 1:1 Юнион СЖ
    26 декабря, вторник 20:30 Вестерло 3:0 Моленбек
    26 декабря, вторник 18:00 Оуд-Хеверли 3:0 Эйпен
    26 декабря, вторник 18:00 Кортрейк 0:2 Гент
    26 декабря, вторник 15:30 Генк 3:0 Антверпен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 19 тур
    23 декабря, суббота 22:45 Андерлехт 2:1 Генк
    23 декабря, суббота 20:15 Антверпен 2:2 Вестерло
    23 декабря, суббота 20:15 Сент-Труйден 1:0 Шарлеруа
    23 декабря, суббота 18:00 Эйпен 1:2 Юнион СЖ
    22 декабря, пятница 22:45 Моленбек 1:6 Брюгге
    21 декабря, четверг 22:45 Гент 4:0 Оуд-Хеверли
    20 декабря, среда 22:45 Мехелен 3:0 Стандард
    20 декабря, среда 20:30 Серкль Брюгге 3:0 Кортрейк
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 18 тур
    17 декабря, воскресенье 21:15 Генк 4:0 Кортрейк
    17 декабря, воскресенье 20:30 Антверпен 1:1 Андерлехт
    17 декабря, воскресенье 18:00 Юнион СЖ 1:0 Мехелен
    17 декабря, воскресенье 15:30 Брюгге 2:0 Гент
    16 декабря, суббота 22:45 Стандард 0:0 Шарлеруа
    16 декабря, суббота 20:15 Моленбек 3:0 Сент-Труйден
    16 декабря, суббота 18:00 Оуд-Хеверли 1:2 Серкль Брюгге
    15 декабря, пятница 22:45 Вестерло 2:0 Эйпен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 17 тур
    10 декабря, воскресенье 21:15 Шарлеруа 1:3 Юнион СЖ
    10 декабря, воскресенье 20:30 Андерлехт 2:2 Стандард
    10 декабря, воскресенье 18:00 Эйпен 1:3 Генк
    10 декабря, воскресенье 15:30 Мехелен 0:0 Брюгге
    9 декабря, суббота 22:45 Гент 4:0 Моленбек
    9 декабря, суббота 20:15 Сент-Труйден 1:1 Оуд-Хеверли
    9 декабря, суббота 18:00 Серкль Брюгге 1:3 Антверпен
    8 декабря, пятница 22:45 Кортрейк 1:2 Вестерло
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 16 тур
    3 декабря, воскресенье 21:15 Юнион СЖ 2:1 Серкль Брюгге
    3 декабря, воскресенье 20:30 Брюгге 2:0 Стандард
    3 декабря, воскресенье 18:00 Мехелен 0:2 Сент-Труйден
    3 декабря, воскресенье 15:30 Генк 2:2 Гент
    2 декабря, суббота 22:45 Антверпен 1:0 Оуд-Хеверли
    2 декабря, суббота 20:15 Эйпен 1:1 Кортрейк
    2 декабря, суббота 18:00 Моленбек 0:0 Шарлеруа
    1 декабря, пятница 22:45 Вестерло 1:3 Андерлехт
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 15 тур
    26 ноября, воскресенье 21:15 Кортрейк 0:3 Мехелен
    26 ноября, воскресенье 20:30 Андерлехт 2:1 Моленбек
    26 ноября, воскресенье 18:00 Оуд-Хеверли 0:1 Брюгге
    26 ноября, воскресенье 15:30 Гент 1:1 Юнион СЖ
    25 ноября, суббота 22:45 Стандард 1:0 Генк
    25 ноября, суббота 20:15 Шарлеруа 2:2 Вестерло
    25 ноября, суббота 18:00 Серкль Брюгге 2:0 Эйпен
    24 ноября, пятница 22:45 Сент-Труйден 1:1 Антверпен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 14 тур
    12 ноября, воскресенье 21:15 Юнион СЖ 3:0 Кортрейк
    12 ноября, воскресенье 20:30 Гент 1:1 Андерлехт
    12 ноября, воскресенье 18:00 Генк 3:1 Оуд-Хеверли
    12 ноября, воскресенье 15:30 Брюгге 0:0 Серкль Брюгге
    11 ноября, суббота 22:45 Мехелен 1:0 Шарлеруа
    11 ноября, суббота 20:15 Эйпен 1:3 Моленбек
    11 ноября, суббота 18:00 Антверпен 6:0 Стандард
    10 ноября, пятница 22:45 Вестерло 3:3 Сент-Труйден
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 13 тур
    5 ноября, воскресенье 21:15 Шарлеруа 1:3 Гент
    5 ноября, воскресенье 20:30 Юнион СЖ 2:1 Брюгге
    5 ноября, воскресенье 18:00 Стандард 1:1 Мехелен
    5 ноября, воскресенье 15:30 Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт
    4 ноября, суббота 22:45 Антверпен 3:2 Генк
    4 ноября, суббота 20:15 Оуд-Хеверли 0:2 Вестерло
    4 ноября, суббота 18:00 Моленбек 1:1 Кортрейк
    3 ноября, пятница 22:45 Сент-Труйден 1:1 Эйпен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 12 тур
    29 октября, воскресенье 21:15 Кортрейк 0:3 Генк
    29 октября, воскресенье 20:30 Гент 3:1 Стандард
    29 октября, воскресенье 18:00 Вестерло 1:3 Юнион СЖ
    29 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 2:1 Антверпен
    28 октября, суббота 21:45 Андерлехт 5:1 Оуд-Хеверли
    28 октября, суббота 19:15 Эйпен 2:0 Шарлеруа
    28 октября, суббота 17:00 Мехелен 0:2 Серкль Брюгге
    27 октября, пятница 21:45 Сент-Труйден 2:1 Моленбек
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 11 тур
    22 октября, воскресенье 20:15 Оуд-Хеверли 4:0 Сент-Труйден
    22 октября, воскресенье 19:30 Стандард 3:2 Андерлехт
    22 октября, воскресенье 17:00 Серкль Брюгге 2:0 Гент
    22 октября, воскресенье 14:30 Генк 4:0 Мехелен
    21 октября, суббота 21:45 Шарлеруа 3:2 Антверпен
    21 октября, суббота 19:15 Моленбек 1:1 Вестерло
    21 октября, суббота 17:00 Кортрейк 1:0 Брюгге
    20 октября, пятница 21:45 Юнион СЖ 4:1 Эйпен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 10 тур
    8 октября, воскресенье 20:15 Сент-Труйден 0:4 Юнион СЖ
    8 октября, воскресенье 19:30 Гент 1:1 Генк
    8 октября, воскресенье 17:00 Антверпен 4:1 Эйпен
    8 октября, воскресенье 14:30 Стандард 2:1 Брюгге
    7 октября, суббота 21:45 Андерлехт 3:1 Мехелен
    7 октября, суббота 19:15 Вестерло 1:0 Кортрейк
    7 октября, суббота 17:00 Серкль Брюгге 3:2 Оуд-Хеверли
    6 октября, пятница 21:45 Шарлеруа 2:1 Моленбек
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 9 тур
    1 октября, воскресенье 20:15 Моленбек 1:1 Гент
    1 октября, воскресенье 19:30 Брюгге 1:1 Сент-Труйден
    1 октября, воскресенье 17:00 Генк 3:3 Вестерло
    1 октября, воскресенье 14:30 Юнион СЖ 3:1 Шарлеруа
    30 сентября, суббота 21:45 Мехелен 0:0 Антверпен
    30 сентября, суббота 19:15 Оуд-Хеверли 1:2 Стандард
    30 сентября, суббота 17:00 Эйпен 1:3 Андерлехт
    29 сентября, пятница 21:45 Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 5 тур
    28 сентября, четверг 21:45 Брюгге 1:1 Генк
    28 сентября, четверг 19:30 Моленбек 2:3 Юнион СЖ
    27 сентября, среда 21:45 Антверпен 0:0 Гент
    27 августа, воскресенье 19:30 Андерлехт 2:1 Шарлеруа
    27 августа, воскресенье 17:00 Сент-Труйден 0:2 Серкль Брюгге
    26 августа, суббота 21:45 Кортрейк 1:1 Стандард
    26 августа, суббота 19:15 Эйпен 3:1 Оуд-Хеверли
    26 августа, суббота 17:00 Вестерло 2:3 Мехелен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 8 тур
    24 сентября, воскресенье 20:15 Гент 2:1 Эйпен
    24 сентября, воскресенье 19:30 Андерлехт 1:1 Брюгге
    24 сентября, воскресенье 17:00 Серкль Брюгге 0:2 Юнион СЖ
    24 сентября, воскресенье 14:30 Генк 3:3 Сент-Труйден
    23 сентября, суббота 21:45 Антверпен 0:0 Моленбек
    23 сентября, суббота 19:15 Мехелен 1:2 Оуд-Хеверли
    23 сентября, суббота 17:00 Шарлеруа 1:0 Кортрейк
    22 сентября, пятница 21:45 Стандард 0:0 Вестерло
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 7 тур
    17 сентября, воскресенье 20:15 Сент-Труйден 2:0 Мехелен
    17 сентября, воскресенье 19:30 Оуд-Хеверли 1:1 Гент
    17 сентября, воскресенье 17:00 Кортрейк 2:2 Андерлехт
    17 сентября, воскресенье 14:30 Эйпен 1:3 Стандард
    16 сентября, суббота 21:45 Брюгге 4:2 Шарлеруа
    16 сентября, суббота 19:15 Юнион СЖ 0:2 Генк
    16 сентября, суббота 17:00 Моленбек 2:1 Серкль Брюгге
    15 сентября, пятница 21:45 Вестерло 0:3 Антверпен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 6 тур
    3 сентября, воскресенье 20:15 Шарлеруа 1:1 Сент-Труйден
    3 сентября, воскресенье 19:30 Генк 1:1 Андерлехт
    3 сентября, воскресенье 17:00 Юнион СЖ 2:2 Антверпен
    3 сентября, воскресенье 14:30 Гент 2:1 Брюгге
    2 сентября, суббота 21:45 Стандард 1:1 Моленбек
    2 сентября, суббота 19:15 Мехелен 1:0 Эйпен
    2 сентября, суббота 17:00 Серкль Брюгге 2:1 Вестерло
    1 сентября, пятница 21:45 Оуд-Хеверли 3:0 Кортрейк
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 4 тур
    20 августа, воскресенье 20:15 Кортрейк 1:2 Эйпен
    20 августа, воскресенье 19:30 Брюгге 7:1 Моленбек
    20 августа, воскресенье 17:00 Генк 0:0 Шарлеруа
    20 августа, воскресенье 17:00 Гент 2:2 Сент-Труйден
    20 августа, воскресенье 14:30 Андерлехт 2:1 Вестерло
    19 августа, суббота 21:45 Мехелен 4:0 Юнион СЖ
    19 августа, суббота 17:00 Стандард 0:1 Серкль Брюгге
    18 августа, пятница 21:45 Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 3 тур
    13 августа, воскресенье 20:15 Вестерло 1:3 Гент
    13 августа, воскресенье 19:30 Шарлеруа 1:1 Стандард
    13 августа, воскресенье 17:00 Серкль Брюгге 0:1 Генк
    13 августа, воскресенье 17:00 Эйпен 0:5 Брюгге
    13 августа, воскресенье 14:30 Сент-Труйден 0:1 Андерлехт
    12 августа, суббота 19:15 Юнион СЖ 5:1 Оуд-Хеверли
    12 августа, суббота 17:00 Моленбек 1:0 Мехелен
    11 августа, пятница 21:45 Антверпен 6:0 Кортрейк
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 2 тур
    6 августа, воскресенье 20:15 Кортрейк 0:1 Сент-Труйден
    6 августа, воскресенье 19:30 Вестерло 0:1 Брюгге
    6 августа, воскресенье 17:00 Мехелен 0:1 Гент
    6 августа, воскресенье 14:30 Андерлехт 1:0 Антверпен
    5 августа, суббота 21:45 Оуд-Хеверли 1:2 Моленбек
    5 августа, суббота 19:15 Серкль Брюгге 2:0 Шарлеруа
    5 августа, суббота 17:00 Генк 0:1 Эйпен
    4 августа, пятница 21:45 Стандард 0:1 Юнион СЖ
    Бельгия. Про-Лига (2023/2024), 1 тур
    30 июля, воскресенье 20:15 Сент-Труйден 1:0 Стандард
    30 июля, воскресенье 19:30 Брюгге 1:1 Мехелен
    30 июля, воскресенье 17:00 Гент 3:2 Кортрейк
    30 июля, воскресенье 14:30 Антверпен 1:0 Серкль Брюгге
    29 июля, суббота 21:45 Моленбек 0:4 Генк
    29 июля, суббота 19:15 Шарлеруа 1:1 Оуд-Хеверли
    29 июля, суббота 17:00 Эйпен 2:2 Вестерло
    28 июля, пятница 21:45 Юнион СЖ 2:0 Андерлехт
    ...Нет завершенных матчей
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+