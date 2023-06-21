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Бельгия. Про-Лига
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Стандард
€ 46 млн
Стандард
Льеж
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Морис Дюфрасне
Сайт:
http://standard.sudpresse.be/
Тренер:
Венсан Эуврар
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Расписание
Таблица
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фото
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Агент назвал европейский клуб, который был ближе всех к трансферу Агаларова
2022.07.16 14:35
1
Игрок сборной Мали Сиссако в стыковом матче с Тунисом забил автогол и через четыре минуты удалился
2022.03.25 23:55
1
Тедеско может возглавить «Стандард»
2021.10.06 14:23
1
ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы
2020.12.11 13:52
8
Видео
Полузащитник «Рейнджерс» Руф установил рекорд ЛЕ, забив «Стандарду» с 50 метров
2020.10.22 23:37
5
Товарищеский матч. «Монако» в дебютной игре Ковача уступил «Стандарду», Головин провел на поле тайм
2020.07.22 23:20
1
Агент игрока «Стандарда» Войводы: «Спартак» позвонил с предложением о трансфере»
2020.07.06 13:13
2
Феллайни одолжит «Стандарду» три миллиона
2020.04.30 18:39
2
Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился лицензии
2020.04.09 17:38
2
Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион
2020.04.02 15:02
4
Лига Европы. «Арсенал», уступая 0:2, отыгрался в матче со «Стандардом», «Динамо» вырвало ничью с «Лугано»
2019.12.12 23:07
3
В матче «Стандард» – «Айнтрахт» арбитр Юг не удалил футболиста за фол, показав желтую карточку не тому игроку
2019.11.09 13:53
Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы
2019.11.08 13:44
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
2019.11.07 22:46
Эмери: «Я должен давать шансы молодым футболистам, они ими пользуются»
2019.10.04 09:44
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард» и другие результаты
2019.10.03 23:59
1
Видео
Пассажиров лондонского метро эвакуировали из-за фанатов «Стандарда». Они взрывали ракеты прямо на станции
2019.10.03 18:29
2
Фото
«Стандард» арендовал Халиловича у «Милана»
2019.02.01 07:01
Лига Европы. «Краснодар» разгромно уступил в Севилье, но вышел в плей-офф из-за ничьей «Стандарда»
2018.12.13 22:49
32
«Севилья» впервые в сезоне не нанесла ни одного удара в створ
2018.11.30 08:37
Ари перепутал «Акхисар» со «Стандардом»
2018.11.30 06:06
12
Лига Европы. «Краснодар» не вышел в плей-офф досрочно
2018.11.30 01:18
42
Вандерсон: «У «Краснодара» выработался характер, за счет чего переломили ход матча»
2018.11.09 09:43
5
Лига Европы. «Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»
2018.11.08 22:45
42
Лига Европы. «Стандард» вырвал победу над «Краснодаром», южане потеряли лидерство в группе
2018.10.25 23:52
25
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