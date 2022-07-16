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Агент назвал европейский клуб, который был ближе всех к трансферу Агаларова

Футбольный агент Джамал Акаев рассказал, что новичок «Ахмата» Гамид Агаларов мог продолжить карьеру в Бельгии.

Он занимался переговорами о трансфере лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ в европейские клубы.

«К Агаларову, как к игроку большого таланта, был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов.

Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандарт». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкиным, который очень высокого мнения о Гамиде.

Клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов серьезно тратиться на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию, и потенциальные риски в случае возможных будущих рекомендаций ФИФА», – сказал агент.

  • «Ахмат» заплатил за Агаларова 3,5 миллиона евро.
  • В грозненский клуб он перешел из «Уфы».
  • Форвард заключил 3-летний контракт и выбрал 77-й номер.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13728

    Skull_Boy 40 минут назад

    Стандарт это дно

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