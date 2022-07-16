Агент назвал европейский клуб, который был ближе всех к трансферу Агаларова

Футбольный агент Джамал Акаев рассказал, что новичок «Ахмата» Гамид Агаларов мог продолжить карьеру в Бельгии.
Он занимался переговорами о трансфере лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ в европейские клубы.
«К Агаларову, как к игроку большого таланта, был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов.
Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандарт». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкиным, который очень высокого мнения о Гамиде.
Клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов серьезно тратиться на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию, и потенциальные риски в случае возможных будущих рекомендаций ФИФА», – сказал агент.
- «Ахмат» заплатил за Агаларова 3,5 миллиона евро.
- В грозненский клуб он перешел из «Уфы».
- Форвард заключил 3-летний контракт и выбрал 77-й номер.
Источник: «Чемпионат»