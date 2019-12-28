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    Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился лицензии

    «Стандард» не получил профессиональную лицензию на сезон-2020/21.

    Клуб лишили профессионального статуса из-за долгов перед игроками на общую сумму более миллиона евро. Руководители «Стандарда» не смогли убедить комиссию по лицензированию, что расплатятся с футболистами после продажи стадиона.

    «Стандард» уже сообщил, что подаст апелляцию. Если она будет отрицательной, команда начнет новый сезон в любительской лиге.

    • «Стандард» – десятикратный чемпион Бельгии, выступающий в высшем дивизионе с 1921 года.
    • В сезоне-1981/82 команда завоевала Кубок обладателей кубков.

    Источник: Официальный сайт «Стандарда»

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    09.04.2020 17:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +335

      Rabinovi_ch 17 часов назад

      Ого... Лям евро долга... Игрока продать?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      absent32 17 часов назад

      ни только у нас беда с клубами

      0
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