Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился лицензии

«Стандард» не получил профессиональную лицензию на сезон-2020/21.
Клуб лишили профессионального статуса из-за долгов перед игроками на общую сумму более миллиона евро. Руководители «Стандарда» не смогли убедить комиссию по лицензированию, что расплатятся с футболистами после продажи стадиона.
«Стандард» уже сообщил, что подаст апелляцию. Если она будет отрицательной, команда начнет новый сезон в любительской лиге.
- «Стандард» – десятикратный чемпион Бельгии, выступающий в высшем дивизионе с 1921 года.
- В сезоне-1981/82 команда завоевала Кубок обладателей кубков.
Источник: Официальный сайт «Стандарда»