Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился лицензии

«Стандард» не получил профессиональную лицензию на сезон-2020/21.

Клуб лишили профессионального статуса из-за долгов перед игроками на общую сумму более миллиона евро. Руководители «Стандарда» не смогли убедить комиссию по лицензированию, что расплатятся с футболистами после продажи стадиона.

«Стандард» уже сообщил, что подаст апелляцию. Если она будет отрицательной, команда начнет новый сезон в любительской лиге.