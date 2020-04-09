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  • Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился лицензии

Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился лицензии

9 апреля 2020, 17:38
2

«Стандард» не получил профессиональную лицензию на сезон-2020/21.

Клуб лишили профессионального статуса из-за долгов перед игроками на общую сумму более миллиона евро. Руководители «Стандарда» не смогли убедить комиссию по лицензированию, что расплатятся с футболистами после продажи стадиона.

«Стандард» уже сообщил, что подаст апелляцию. Если она будет отрицательной, команда начнет новый сезон в любительской лиге.

  • «Стандард» – десятикратный чемпион Бельгии, выступающий в высшем дивизионе с 1921 года.
  • В сезоне-1981/82 команда завоевала Кубок обладателей кубков.

Источник: Официальный сайт «Стандарда»
Бельгия. Про-Лига Стандард
Комментарии (2)
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absent32
1586445780
ни только у нас беда с клубами
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Rabinovi_ch
1586445808
Ого... Лям евро долга... Игрока продать?
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