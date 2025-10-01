Агент хавбека сборной Ганы высказался об интересе «Краснодара»

Агент полузащитника «Андерлехта» Маджида Ашимеру Зухаир Эссикаль подтвердил наличие интереса к игроку у «Краснодара».
«Краснодар» действительно интересуется Маджидом, мы общаемся. Это чемпион России и один из самых больших и известных клубов в Европе», – сказал Эссикаль.
27-летний Ашимеру провел в прошлом сезоне 25 матчей за «Андерлехт», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
- Срок его контракта с бельгийским клубом истекает летом 2027 года.
- Ашимеру провел 12 матчей за сборную Ганы.
Источник: Sport24