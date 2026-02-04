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  • Жене Семака приснилось, что тренер ушел из «Зенита» в монастырь: подробности

Жене Семака приснилось, что тренер ушел из «Зенита» в монастырь: подробности

4 февраля, 09:17
16

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась сюжетом своего сна.

«Мы с мужем решили уйти в монастырь. Уже обо всем договорились и тут мне неожиданно звонит старшая монахиня:

«К мужу твоему у нас вопросов нет, он человек со всех сторон положительный, а вот с тобой возникли сложности. Придется тебе, Анна, еще немного в миру отработать и снова выйти замуж…».

«Ну надо так надо, – говорю я. – А за кого?»

Тут монахиня практически перешла на шепот: «Есть у нас один благодетель. Николай Петрович».

«Мне же с ним не придется ну это… Того-этого?… Как брат и сестра?»

«А это уж как Николай Петрович решит. Жена должна быть послушна мужу…»

Что ж, думаю я, послушание есть послушание. Искуплю грехи свои, скрасив бытие какого-то бедолаги, представляя себе типичного овдовевшего благодетеля, проводящего выходные на собственном пирсе с удочкой, в доме, заставленном чучелами диких животных.

Встреча с будущим мужем состоялась буквально сразу. Николай Петрович, к моему ужасу, оказался совсем не таким, каким я его себе представляла.

Вместо упитанного чиновника или бизнесмена взгляду моему предстал немощный, сухой старик с хитрым прищуром, едва державшийся на ногах, благодаря двум палкам…

Мой действующий муж стоял рядом с нами. Монахини отводили глаза. Я растерянно смотрела то на Сергея, то на Николая Петровича. Сергей говорил мне взглядом: «А что мы? Послушание есть послушание…»

Тут Николай Петрович, внимательно, по-хозяйски осматривавший меня как кобылу перед покупкой, заметил мои особенности.

«А это что такое?! Татуировки – грех!», – взревел он, двинувшись на меня, начав изо всех сил дубасить то одной, то другой палкой.

Тут я проснулась. Рядом мирно спал мой драгоценный, вечно молодой, идеальный муж», – написала Анна в соцсети.

  • Пара в браке с 2008 года.
  • Анна – 2-я по счету жена для Семака.
  • Для Анны это 3-й брак.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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DMитрий
1770187329
Похоже свистануло у всех! Начиная с жены Семака и заканчивая тутошним редактором с его свитой! Новость про сурка Филимона из Ленобласти почему не опубликовали? Дословно: Он предсказал отсутствие весны и тепла в ближайшие 6 недель! А из этого можно сделать вывод, что продолжение футбольного сезона на открытых стадионах будет не комфортным и на плохих полях. Ну чем не футбольная новость!!!
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АЛЕКС 58
1770188176
Тихо шифером шурша,крыша едет не спеша!
Ответить
odessakmv
1770188198
"закусывать нужно!" (с)
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Good_win_ФКСМ
1770189028
интересно, какие психотропные препараты она принимает... это ж как должно ее штырить)))
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Чилим.
1770191958
Не надо перед сном много мучного есть...
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Юбиляр
1770192323
Может ей книжки начать писать с такими то снами! Гыгыгы. В стиле эротического фэнтези или антиутопии! Гыгыгы.
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Бумбраш
1770192666
Очень, очень познавательная статья,а главное футбольная и к месту,даже треть не прочитал.спамибо тебе бомбодыр-лободыр..дно пробито снова
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Бумбраш
1770192894
Выходит от чрезмерного поедания сельдерея фляга свистит не по детски)
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evgen64
1770193636
Это "жжж" Не с проста... Дыма без огня не бывает.
Ответить
Plyash
1770464984
Прямо по Черномырдину , " ну никогда такого бреда не было , и вот-те на , опять ..."
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