Жене Семака приснилось, что тренер ушел из «Зенита» в монастырь: подробности

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась сюжетом своего сна.

«Мы с мужем решили уйти в монастырь. Уже обо всем договорились и тут мне неожиданно звонит старшая монахиня:

«К мужу твоему у нас вопросов нет, он человек со всех сторон положительный, а вот с тобой возникли сложности. Придется тебе, Анна, еще немного в миру отработать и снова выйти замуж…».

«Ну надо так надо, – говорю я. – А за кого?»

Тут монахиня практически перешла на шепот: «Есть у нас один благодетель. Николай Петрович».

«Мне же с ним не придется ну это… Того-этого?… Как брат и сестра?»

«А это уж как Николай Петрович решит. Жена должна быть послушна мужу…»

Что ж, думаю я, послушание есть послушание. Искуплю грехи свои, скрасив бытие какого-то бедолаги, представляя себе типичного овдовевшего благодетеля, проводящего выходные на собственном пирсе с удочкой, в доме, заставленном чучелами диких животных.

Встреча с будущим мужем состоялась буквально сразу. Николай Петрович, к моему ужасу, оказался совсем не таким, каким я его себе представляла.

Вместо упитанного чиновника или бизнесмена взгляду моему предстал немощный, сухой старик с хитрым прищуром, едва державшийся на ногах, благодаря двум палкам…

Мой действующий муж стоял рядом с нами. Монахини отводили глаза. Я растерянно смотрела то на Сергея, то на Николая Петровича. Сергей говорил мне взглядом: «А что мы? Послушание есть послушание…»

Тут Николай Петрович, внимательно, по-хозяйски осматривавший меня как кобылу перед покупкой, заметил мои особенности.

«А это что такое?! Татуировки – грех!», – взревел он, двинувшись на меня, начав изо всех сил дубасить то одной, то другой палкой.

Тут я проснулась. Рядом мирно спал мой драгоценный, вечно молодой, идеальный муж», – написала Анна в соцсети.