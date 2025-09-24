«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком

«Зенит» рассматривает кандидатуру полузащитника Селима Амалла. Хавбек находится в статусе свободного агента после ухода из «Вальядолида».

Сообщается, что сам марокканец хотел бы продолжить карьеру в Бельгии, где он родился. Его кандидатура предложена «Андерлехту». Жена игрока тоже родом из Брюсселя, там же живет его семья.