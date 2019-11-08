Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
В команду попали четыре игрока из «Эспаньола», два – из «Севильи», по одному – из «ЧФР Клужа», ЛАСКа, «Стандарда», «АЗ Алкмаара» и АПОЭЛа.
Вратарь: Гедрюс Арлаускис («ЧФР Клуж»);
Защитники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Льюис Лопес («Эспаньол»), Зиньо Ванхесден («Стандард»), Себастьен Корчиа («Эспаньол»);
Полузащитники: Уссама Идрисси («АЗ Алкмаар»), Эстебан Гранеро («Эспаньол»), Лукас Соуза (АПОЭЛ), Оскар Мелендо («Эспаньол»);
Нападающие: Мунир Эль-Хаддади («Севилья»), Мунас Даббур («Севилья»).
Источник: Официальный сайт УЕФА