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  • Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы

Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы

8 ноября 2019, 13:44

УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

В команду попали четыре игрока из «Эспаньола», два – из «Севильи», по одному – из «ЧФР Клужа», ЛАСКа, «Стандарда», «АЗ Алкмаара» и АПОЭЛа.

Вратарь: Гедрюс Арлаускис («ЧФР Клуж»);

Защитники: Райнхольд Ранфтль (ЛАСК), Льюис Лопес («Эспаньол»), Зиньо Ванхесден («Стандард»), Себастьен Корчиа («Эспаньол»);

Полузащитники: Уссама Идрисси («АЗ Алкмаар»), Эстебан Гранеро («Эспаньол»), Лукас Соуза (АПОЭЛ), Оскар Мелендо («Эспаньол»);

Нападающие: Мунир Эль-Хаддади («Севилья»), Мунас Даббур («Севилья»).

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы ЧФР Клуж ЛАСК Стандард АЗ Алкмаар АПОЭЛ Эспаньол Севилья Корчиа Себастьен Гранеро Эстебан Арлаускис Гедрюс Даббур Мунас Эль-Хаддади Мунир Лукас Соуза Лопес Льюис Мелендо Оскар Ванхесден Зиньо
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