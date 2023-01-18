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    В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»

    Пресс-атташе «Стандарда» Оливье Сметс прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» согласовал трансфер защитника Ное Дюсенна.

    «У меня нет информации о том, что «Локомотив» согласовал переход Дюссенна. В любом случае, это слухи. Мы такое не комментируем», — сказал Сметс.

    • На этой неделе футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Локомотив» ищет центрального защитника на европейском рынке.
    • В сезоне чемпионата Бельгии у Дюссена 18 матчей, 4 гола, ассист.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: Sport24

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