«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба

«Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда» Ное Дюсенна.

По информации журналиста Саши Тавольери, 30-летний бельгиец подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона с возможностью продления ещe на год при условии невылета клуба в Первую лигу.

Для обхода санкций Дюсенн выкупит свой контракт у «Стандарда» и перейдет в «Локомотив» в статусе свободного агента. Футболист получит финансовую компенсацию от российского клуба.

На этой неделе футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Локомотив» ищет центрального защитника на европейском рынке.

В сезоне чемпионата Бельгии у Дюссена 18 матчей, 4 гола, ассист.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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