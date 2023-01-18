«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба

«Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда» Ное Дюсенна.
По информации журналиста Саши Тавольери, 30-летний бельгиец подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона с возможностью продления ещe на год при условии невылета клуба в Первую лигу.
Для обхода санкций Дюсенн выкупит свой контракт у «Стандарда» и перейдет в «Локомотив» в статусе свободного агента. Футболист получит финансовую компенсацию от российского клуба.
- На этой неделе футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Локомотив» ищет центрального защитника на европейском рынке.
- В сезоне чемпионата Бельгии у Дюссена 18 матчей, 4 гола, ассист.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
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Источник: твиттер Саши Тавольери